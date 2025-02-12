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Во Флориде поймали самую тяжелую пуму за всю историю наблюдений: этих животных осталось очень мало (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Флоридская пантера (пума) была почти уничтожена
Флоридская пантера (пума) была почти уничтожена. Фото defendersofwildlife

Животные чуть не исчезли в 70-х

Ученые в разных странах пытаются восстановить умирающие виды своей местности. Одна из частей работы – контроль популяции. Сотрудники Флоридской комиссии по охране рыбы и дикой природы (FWC) поймали и надели ошейник на самую тяжелую флоридскую пантеру из когда-либо зарегистрированных.

Взрослый самец хищника весил 75 кг, что превышает средний вес этих животных. Самцы флоридской пантеры (Puma concolor coryi) обычно весят от 145 до 72 кг, а самки – от 32 до 45 кг.

В ходе планового мониторинга популяции пантера ввели в состояние седации, провели ветеринарный осмотр и взяли образцы для генетического анализа, после чего выпустили обратно в природную среду. Эта мера является частью долгосрочной исследовательской программы, отслеживающей перемещение, состояние здоровья и динамику популяции пантер.

Флоридская пантера на дереве
Флоридская пантера вернулась в природную среду
Флоридская пантера
Пантеру (пуму) осмотрели под седацией

Флоридская пантера (пума) – вид восстанавливается после того, как чуть не исчез

Флоридская пантера является исчезающим подвидом пумы. Когда-то ее ареал простирался от Флориды до Луизианы и Арканзаса, но из-за массовой охоты популяция значительно сократилась. По данным Национальной федерации дикой природы (NWF), сегодня этот вид можно встретить только на юго-западе Флориды, где обитает в заболоченных местностях, густых лесах и пальмовых зарослях.

Пуму сложно заметить в джунглях
Пуму сложно заметить в джунглях

Несмотря на статус официального талисмана Флориды, в дикой природе осталось всего от 120 до 230 особей этих редких хищников. В 70-е годы из-за охоты количество уменьшалось до 20 особей.

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#Животные #Флорида #Наука #Вымирающие виды