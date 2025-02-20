В Украине вспоминают Героев Небесной Сотни. Какой была Революция Достоинства (фото)

Прошло 11 лет с момента расстрела людей на Майдане

В четверг, 20 февраля, в Украине вспоминают Героев Небесной Сотни. 11 лет назад силовики, подконтрольные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, расстреляли протестующих на Майдане в Киеве. Всего из-за этих трагических событий погибло более 100 человек.

Именно их в народе и нарекли Небесной Сотней. Ежегодно, начиная с 2015 года, 20 февраля Украина чтит память павших во время Революции Достоинства. Поэтому "Телеграф" предлагает читателям вспомнить события 11-летней давности.

С чего началась Революция

Осенью 2013 года в Украине начались протесты из-за отказа правительства от европейской интеграции. Люди требовали отставки сначала премьер-министра Николая Азарова, а затем ухода и самого Виктора Януковича. В конце-концов, оба с разницей в несколько месяцев, покинули свои посты.

Акции протеста продолжались всю зиму 2013-2014 годов и закончились в начале весны. Они проходили не только в Киеве, но и в других городах Украины. Против протестующих власть использовала подразделения специального назначения МВД и СБУ. Это "Беркут", "Сокол", "Альфа", "Барс", "Тигр", "Кобра" и так далее.

События 20 февраля

Несмотря на заключение перемирия между руководителями оппозиции и Януковичем, противостояние в центре Киева не прекращалось. Силовики использовали водометы и применяли оружие для разгона протестующих, те поджигали петарды и "коктейли Молотова".

Источник: Facebook-сообщество "Майдан 18-20 февраля. Как все было"

В ходе боев на улице Институтской протестующие оттеснили силовиков к Жовтневому дворцу. Но затем на улицах появились неизвестные бойцы с оружием в черной форме. Они открыли по людям огонь на поражение.

Позже возникнет версия, что это могли быть либо сотрудники "Альфы" СБУ, либо бойцы т.н. "Черной роты" "Беркута". Также по протестующим стреляли и снайперы.

Источник: Facebook-сообщество "Майдан 18-20 февраля. Как все было"

В тот же день руководитель МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что подписал приказ о выдаче сотрудникам милиции огнестрельного оружия из-за "нападений со стороны экстремистов".

Последствия

В результате расстрелов в тот день погибло более 40 человек со стороны протестующих и 4 силовика. Вечером 20 февраля Верховная Рада Украины приняла постановление "Об осуждении применения насилия, повлекшее гибель людей". Силовиков вывели с Майдана, а на улицах Киева и других городов появились патрули Самообороны.

Источник: Facebook-сообщество "Майдан 18-20 февраля. Как все было"

На следующий день, 21 февраля, в Украине прощались с погибшими на Майдане. В это же время Янукович и его приближенные бежали из страны, а Россия начала необъявленную войну и аннексию Крыма.

Как сообщал "Телеграф", 15 февраля 2025 года исполнилось 36 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. На той войне погибло около 15 тысяч солдат и офицеров, среди которых почти три тысячи украинцев.