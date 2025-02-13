В Казахстане обнаружили золотые украшения сарматов, которые могли принадлежать царям (фото)
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Уникальные золотые украшения сарматской элиты будут храниться в музее
От современной Украины и до Китая сарматы были кочевым народом, который доминировал в степях между Восточной Европой и Центральной Азией с V века до н.э. к IV веку н.э. В первый раз они упоминаются в персидских письменных источниках. Часть их территории сейчас — Казахстан.
Именно здесь археологи обнаружили погребение 2400 лет, в котором сохранились уникальные золотые украшения с изображениями хищников. Находка, датируемая V веком до н.э., свидетельствует о высоком статусе погребенных – вероятно, они принадлежали к сарматской знати или даже к царской семье.
Драгоценности и оружие были раскопаны в трех курганах на западе Казахстана, в Атырауской области, когда-то являвшейся центром Сарматии. В общей сложности из этих курганов извлечено более 1000 артефактов, из которых около 100 – это золотые изделия, созданные в традиционном сарматском "анималистическом" стиле. На украшениях можно увидеть фигуры леопардов, тигров и кабанов, проживавших в этом регионе более двух тысяч лет назад.
Кроме золотых элементов были найдены украшения, предметы обихода и серебряные "пиктограммы", представляющие сайгака и волка.
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