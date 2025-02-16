Экстремальная жара уже никуда не денется: мир перешел опасную черту

Времени на предотвращение последствий остается все меньше

Парижское климатическое соглашение от 2015 года стало одним из самых важных документов, которые должны были удержать человечество от превышения "критической" черты глобального потепления в 1,5 градуса по Цельсию. Однако новые исследования говорят о том, что, возможно, мир уже перешел ее.

Об этом говорится в двух независимых исследованиях обнародованных европейскими и канадскими учеными в журнале Nature Climate Change. Там обратили внимание на то, что в 2024 году температура превышала эту отметку 12 месяцев подряд, что произошло впервые за всю историю наблюдения.

Стоит отметить, что глобальные изменения климата не измеряются в краткосрочном промежутке времени, а для построения моделей обычно берется среднее значение за 20 лет. Поэтому единственный год экстремальной жары пока не дает точной информации о том, что человечество уже перешло опасную грань. Тем более, что в 2023-2024 году наблюдался период сильного Эль-Ниньо.

Однако в новых исследованиях говорится, что существует 76-99% вероятности, что мир уже находится в начале этого двадцатилетнего периода.

В европейском исследовании ученые рассмотрели исторические модели изменения климата и обнаружили, что когда средняя температура Земли достигала определенного порога, следующий 20-летний период также достигал этого порога. То есть, если в прошлом году Земля достигла потепления на 1,5 градуса, то это же скорее всего будет происходить и в следующие годы.

В канадском исследовании была использована несколько другая методология, однако выводы остались примерно такими же. Оба исследования говорят, что если мир не пойдет на решительные меры по сокращении выбросов углекислого газа уже сейчас, то мы достигнем температурного порога в любом случае.

Как известно, по данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) повышение температуры на 1,5 градуса в сравнении с доиндустриальным уровнем приведет к существенному увеличению количества тепловых волн и периодов других экстремальных погодных условий. Кроме того, это вызовет проблемы с производством пищи, а также откроет новые регионы для распространения тропических болезней.

Ученые считают, что мир еще может обратить ситуацию, путем сокращения выбросов до нулевого уровня, однако даже в таком случае некоторые естественные процессы будут разогревать планету в течение сотен лет, хотя и не так быстро, как это делали люди. Чтобы обратить процесс вспять, человечество должно научиться поглощать из атмосферы больше углерода, чем оно туда выбрасывает. Технологии, которые позволяли бы это сделать уже существуют, но они дорогие, имеют относительно малые масштабы и не всегда дают долгосрочный результат.

То есть, пока человечеству предлагается сокращать выбросы, адаптироваться к новым реалиям и надеяться, что этого хватит, чтобы продержаться до того, как светлые умы придумают какую-то более надежную технологию поглощения атмосферного углерода.

Как сообщалось ранее, под льдами Антарктиды обнаружили целые "реки", которые ускоряют таяние континента. Самая крупная из них уже стала длиннее тысячи километров.