Земле угрожают солнечный ветер и выброс со светила. Будут ли сильные магнитные бури

Ученые обновили график и предупредили о средней магнитной буре на выходных, хотя они также прогнозируют вероятный шторм в 5 баллов в ближайшее время

На Земле держится средняя магнитная буря, которая со временем может перерасти в сильную. Прогноз могут изменить поток солнечного ветра и выброс корональной массы (СМЕ) со светила в ближайшее время.

Синоптики из NOAA прогнозируют геомагнитный шторм класса G1, то есть 5 баллов, 9 мая, когда ожидается высокоскоростной поток солнечного ветра, который будет оказывать давление на магнитное поле Земли. Также возможен удар по Земле выбросом корональной массы (СМЕ), который покинул Солнце 5 мая, что еще больше повышает вероятность шторма, передал сайт Spaceweather.

Магнитные бури 9-11 мая

Между тем, астросиноптики из Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, прогнозируют, что 9 мая на Земле держится лишь средняя магнитная буря в почти 4 бала. "Оранжевый" шторм будет и на выходных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам не повезет с погодой в середине мая. Синоптики предупреждают о ливнях и грозах, которые могут длиться целую неделю.