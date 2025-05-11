Магнитная буря затихла, но ненадолго: когда ждать следующий "удар"

На графике магнитных колебаний есть только 4-балльные бури, которые будут бушевать на этой неделе

Затяжная магнитная буря постепенно завершается, хотя еще недавно Земле угрожали солнечный ветер и выброс из светила. На следующей неделе ученые прогнозируют лишь средние геомагнитные штормы, которые не будут превышать 4 баллов.

Согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, составляющему свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в воскресенье держится средняя магнитная буря в 4 балла.

Уже в понедельник, 12 мая, ожидается низкая солнечная активность, хотя это ненадолго. 13 мая снова прогнозируется средняя магнитная буря в 4 балла, но она будет бушевать всего сутки.

В течение 14-17 мая земляне смогут отдыхать, но 18 мая предполагается возобновление среднего шторма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда украинцам ждать новых заморозков в мае текущего года. Кроме них, в стране предполагаются сильные дожди, местами будет идти незначительный снег, а также воздух из Арктики, из-за которого и дальше будет держаться похолодание.