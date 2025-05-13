Солнечная нить спровоцировала вспышку. Будут ли этими днями магнитные бури

Астросиноптики рассказали, как долго будет держаться геомагнитная "тишина" на Земле

Земля пока отдыхает от магнитных бурь. Однако ученые говорят, что на этой неделе точно ожидаются геомагнитные штормы, но не "красные".

Темная магнитная нить, простирающаяся почти на миллион километров на Солнце, создала вспышку 12-13 мая. Обломки массивного извержения, вероятно, не прилетят на Землю, но ученые ожидают новых данных с коронографов SOHO, которые подтвердят или опровергнут этот прогноз, сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Между тем на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру обновили график геомагнитных колебаний. Итак, во вторник, 13 мая, держится низкая солнечная активность. Однако 15 мая ожидается средняя магнитная буря в почти 4 балла.

Позже она снизит свою силу, хотя ненадолго, ведь 18 мая прогнозируется возобновление среднего шторма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какие области Украины в ближайшие дни ворвется снег или потепление до +20 градусов.