На графике неожиданно появились магнитные бури. Продержатся ли они до конца недели

Ученые предупреждают о средних-сильных магнитных бурях в конце недели

На Земле неожиданно начала бушевать магнитная буря. Ученые прогнозируют, что она будет и на выходных, но ее сила будет колебаться от средней до сильной.

Согласно данным на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 16 мая, держится средняя магнитная буря в почти 4,30 балла. Ее сила уменьшится до 3,67 балла уже в субботу, 17 мая. Однако 18 мая стоит ожидать сильную магнитную бурю в 4,67 балла.

Напомним, ранее ученые прогнозировали местами лишь средние магнитные бури в конце недели. В течение большинства дней ожидалась низкая солнечная активность.

Однако прогноз изменился, ведь график геомагнитных штормов обновляется каждые 10 минут, потому что данные поступают от активности светила. Поэтому магнитных бурь может либо не быть, либо меняется их сила.

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