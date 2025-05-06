Болтался на орбите более 50 лет: полутонный советский корабль свалится на Землю в ближайшие дни (фото)

450 килограммовый спускаемый модуль может достичь поверхности

Человечество за последние десятилетия совершило множество космических запусков и тем самым оставило на орбите нашей планеты огромное количество космического мусора. И иногда он склонен возвращаться домой.

Такая же история может вскоре случиться с советским аппаратом "Космос 482". По сообщению CBS News, возвращение на родную планету может произойти уже 10 мая.

Этот аппарат является точной копией автоматической станции "Венера 8" и, как понятно из названия, его миссия сводилась к изучению второй планеты Солнечной системы. Запуск состоялся в далеком 1972 году, и хотя все три ступени ракеты отработали успешно, но разгонный блок станции прекратил работу преждевременно из-за поломки. Тем самым станция застряла на эллиптической околоземной орбите и кружилась вокруг нашей планеты то приближаясь на 220 километров, то отдаляясь более чем на 9 тысяч километров.

Венера 8

"Венера 8" с другой стороны - снизу виден сферический спускаемый аппарат

Однако уже тогда ученые понимали, что рано или поздно аппарат вернется и произойдет это между 2022 и 2025 годами. Новые расчеты показывают, что это действительно случится в 2025 году, хотя есть небольшие различия в днях — одни говорят, что падение случится не позднее 10 мая, а другие, что в промежутке 12-14 мая. Неизвестно также и место падения, хотя есть вероятность, что это случится где-то на юге России.

Большая часть компонентов ракеты и космического корабля уже давно сгорела в земной атмосфере, однако сама посадочная капсула все еще болтается в невесомости. Это сферический объект примерно метра в диаметре и весом около 450 кг. Его конструкция предусматривала вхождение в плотную атмосферу Венеры, поэтому есть вероятность, что он может долететь до поверхности Земли.

Вот такой подарочек может свалиться с неба

Однако в этом случае все будет зависеть от исправности парашютов и целостности теплового экрана. Все же аппарат находился в космосе 53 года и что-то за этот период могло выйти из строя. И если это так, то аппарат просто сгорит в атмосфере Земли. Поэтому вероятность, что полутонная болванка стукнет кого-то по голове, хоть и существует, но ученые не переживают из-за этого слишком сильно.

Устройство спускаемого модуля "Венера 8"

Как сообщалось ранее, канадские ученые ранее смоделировали вероятность того, что кусок космического мусора натворит беды на Земле. Они отметили, что вероятность того, что он пролетит над местом с плотным авиационным трафиком составляет 26% на год. Впрочем, вероятность столкновения с самолетом все еще очень низка.