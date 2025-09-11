Неизлечимо болен и стал занозой для Путина: чем страдает Кадыров и в каком он состоянии сейчас

СМИ все реже оставляют в сюжете моменты, где глава Чечни идет пешком или садится в машину

Российская служба безопасности (ФСБ) внимательно следит за состоянием здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. По данным информаторов, это связано с его длительными проблемами, пренебрежением врачебными рекомендациями и привычкой к самолечению, которае уже не раз приводила к серьезным кризисам.

Об этом пишут росСМИ. В начале сентября в сети появились видео с официальных мероприятий в Грозном, где Кадыров выглядел истощенным и передвигался с большим трудом.

Медиа предположили, что он едва способен ходить, однако полные сюжеты чеченских телеканалов показывают другую картину: лидер республики посещает мероприятия, выступает с речами и участвует в церемониях, хотя делает это заметно медленнее и скованнее.

Особенно это стало очевидным в августе, когда Кадыров активно участвовал в празднованиях, посвященных памяти его отца Ахмата Кадырова. Несмотря на официальные заявления о "хорошем самочувствии", именно в это время глава Чечни выглядел ослабленным. Он признал, что прекратил регулярные тренировки, как это делал раньше. В медиа показывали кадры, где Кадыров сидит на велотренажере или принимает участие во встречах, но в смонтированных сюжетах все реже оставляют моменты, где он идет пешком или садится в машину.

Рамзан Кадыров на велотренажере. Фото от 1 августа 2025 года

Согласно данным источников журналистов в ФСБ, изменения в поведении и внешнем виде Кадырова якобы связаны с неизлечимым прогрессирующим заболеванием. Чеченский лидер регулярно проходит диализ, а после последнего обострения ему установили специальный катетер в почку. Это вмешательство позволяет поддерживать работу обоих органов, однако требует постоянной осторожности, специального ухода и коррекции привычного образа жизни. "Кадырову регулярно проводят диализ, весь его рабочий график теперь "пляшет" от этой процедуры. Но в феврале был очередной кризис, после чего ему поставили нефростому (катетер — ред.)", — рассказал собеседник.

Сам Кадыров, по словам источников СМИ, тяжело мирится с новыми ограничениями. Ему пришлось существенно изменить даже стиль одежды: вместо традиционных костюмов он все чаще выбирает свободные спортивные вещи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще в 2019 году Кадырову диагностировали некроз поджелудочной железы, однако до конца 2024 года его состояние удалось стабилизировать.