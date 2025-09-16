Впечатляющий обмен. Как Кадыров вернул своего жеребца домой

Стоимость лошади оценивают в 10 млн долларов

Возвращение главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым своего коня из Чехии имеет интересную деталь. Ведь говорят, что животное обменяли на украинских военнопленных.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что Кадыров вернул из конюшни Чехии своего жеребца Зазу. По его словам, в этом якобы помогли представители СБУ.

Глава Чечни подчеркнул, что вроде бы этот вопрос решили без денег, но почему "Украина пошла" на такой шаг и что получила взамен он не рассказал. Однако росСМИ активно продвигают мнение, что конь был частью соглашения обмена военнопленных, находившихся в тюрьмах в Чечне.

Конь Кадырова Зазу

Заметим, что в СБУ эту информацию пока не комментировали, но ее абсурдность, как и сам источник, вызывает вопрос к правдивости. Вероятность того, что это очередной фейк достаточно велика.

Но еще в 2024 году Кадыров открыто предлагал такую схему обмена, но хотел получить не только коня. Он требовал снятия санкций с членов семьи и коней, находившихся в европейских конюшнях.

Кадыров и его конь Зазу

Как Кадыров потерял своего коня

В ночь на 4 марта 2023 года из конюшни в селе Крабчицы Устецкого края неизвестный преступник снял цепь с раздвижной двери и похитил 16-летнего чистокровного английского племенного жеребца. Им оказался любимец Кадырова Зазу.

Кадыров и его конь Зазу

Кадыров едет на коне Зазу

Животное входило в перечень имущества чеченского лидера, арестованного в рамках введенных против него западных санкций. По словам Кадырова, стоимость Зазу превышает 10 миллионов долларов.

