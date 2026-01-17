"Джин выйдет из бутылки?": может ли смена власти в Чечне развалить всю Россию

Аналитики спрогнозировали сценарий "Чечни без Рамзана"

Автокатастрофа 18-летнего Адама Кадырова поставила под угрозу все планы чеченского клана на будущее. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, по сообщению СМИ, попал в серьезное ДТП именно тогда, когда здоровье его отца ухудшилось, и потому вопрос о том, кто займет его место, обсуждается все чаще.

"Телеграф" расспросил экспертов о ситуации в Чечне. Некоторые из них уверены: уход клана Кадырова неизбежно приведет к кризису власти в республике, а это может стать триггером для распада России.

Семья Кадырова держится за власть, но Москва имеет другие планы

Рамзан Кадыров серьезно болеет – это уже не тайна. Глава Чечни не собирается отдавать власть конкурентам и хочет оставить ее кому-то из своей семьи. Адам считался одним из возможных вариантов , но сейчас обстоятельства изменились.

Андрей Миселюк, директор Института социально-политического проектирования "Диалог", объясняет: многие украинцы хотели бы увидеть, как в России начинаются внутренние конфликты, восстания против Москвы, что-то вроде чеченской Революции достоинства.

Андрей Миселюк

"Вопрос преемника больше обсуждается и четкой определенности там нет, но, вероятно, самые большие шансы имеет клан Кадырова", — говорит эксперт. Кто-то из семьи Кадырова или близких должен стать преемником. Адама рассматривали как вариант, но есть проблемы. Во-первых, он слишком молод. Во-вторых, решающую роль здесь будет играть хозяин Кремля Владимир Путин, а он не очень хочет видеть Адама на этом посту.

Адам Кадыров

Миселюк объясняет, что у главы России есть свои расчеты по Чечне. Путин считает этот регион своим достижением — после второй чеченской войны он полностью взял его под контроль. Сейчас Путин хочет сохранить этот контроль и имеет свои планы по поводу будущего руководителя республики.

Чечня — это очень сложный регион. И Путин это записывает в себе в актив, что он смог после того, как он устроил там вторую войну, после победы перевести регион под свой контроль, — рассказывает аналитик.

Эксперт подчеркивает: процессы дезинтеграции в Чечне могут начаться только при двух условиях. Первая – когда прекратится поток денег, которые Москва вливает в республику. Вторая — когда центральная власть настолько ослабнет, что не сможет контролировать внутренние процессы в регионе. Но до обоих этих сценариев еще далековато.

Относительно возможности поставить кого-то из москвичей руководить Чечней, Миселюк говорит: в этом нет нужды. Там есть люди, полностью поддерживающие линию Путина, но они чеченцы. Глава РФ понимает, что посадить кого-то из Москвы не получится – он это уже делал после войны, когда поставил именно Рамзана Кадырова. Путин действует так, чтобы тратить как можно меньше ресурсов, сил и времени, и в ситуации с преемником Кадырова он контролирует процесс.

Адам не вытянет — у него нет ни опыта, ни авторитета, ни мозга

Политический обозреватель Леонид Швец задает два ключевых вопроса по аварии Адама Кадырова. "Во-первых, давайте не спешить: 18-летний организм молодой, может еще выживет. Но сама авария задала по меньшей мере два вопроса: "Была ли это случайность?" и "Какой из Адама преемник Рамзана, когда там в голове ветер?" — говорит он.

Адам и Рамзан Кадыру

Эксперт напоминает: конспирологические теории в закрытом обществе приживаются очень хорошо. Здоровье Рамзана Кадырова действительно вызывает ожидания скорой смены власти. Независимо от желаний самого главы Чечни есть немало тех, кто готов использовать свой шанс и убрать конкурентов.

В последние годы Кадыров расставил родственников — близких и далеких — почти на сто должностей в Чечне. Но это им ничего не гарантирует после его смерти. "Тейповая" система глубоко укоренена в чеченском обществе. То, что Рамзан покорил и унизил другие тейпы, не решило проблему, а только загнало ее вглубь.

"Желание мести и реванша готовы выплеснуться при первой возможности", — предупреждает Швец.

Леонид Швец

Политический обозреватель убежден: " Адам, даже если очухается после аварии, не сможет держать тот порядок, который отец построил на запугивании и подкупе. Для этого у него нет ни авторитета, ни жизненного опыта, ни, похоже, мозга ", — отмечает эксперт.

Самой умной среди детей Кадырова считают 27-летнюю дочь Айшат, занимающую должность министра культуры. Но в чеченских реалиях она не может возглавить республику. 20-летнего вице-премьера Ахмата считают слабым по характеру.

Айшат Кадырова с отцом

"В Адаме Рамзану нравится, похоже, дикая сила, которая якобы может компенсировать другие пороки, но только родительские глаза видят его перспективным обладателем Чечни", — иронизирует Швец.

Сейчас в Кремле, кажется, дали разрешение Рамзану по его выбору преемника, чтобы не вызывать недоразумений. Но никаких гарантий, что кто-то будет соблюдать договоренности после смерти старшего Кадырова, не существует, отмечает политический обозреватель.

"Вероятно, будет сделана ставка на более серьезную и предполагаемую фигуру, в том числе, чтобы предотвратить неконтролируемые разборки среди чеченской верхушки", — считает Леонид Швец.

Среди тяжеловесов, способных возглавить Чечню после Рамзана, в первую очередь называют главу парламента Магомеда Даудова и вице-премьера Адама Делимханова.

Магомед Даудов (слева) и Адам Делимханов (справа)

Швец предостерегает: в борьбе за наследство Кадырова запросто могут произойти кровавые эпизоды. Но вряд ли они перерастут в подлинные военные действия, тем более против федеральных войск. "Разве что после смерти другого упыря, не грозненского, а кремлевского", — намекает эксперт.

Чечня без Кадырова — вакуум власти и возможная фрагментация Северного Кавказа

Ильгар Велизаде

Ильгар Велизаде, политолог и руководитель клуба политологов "Южный Кавказ", сравнивает ситуацию в Чечне с известным изречением французского короля: "Франция — это я". "Чечня — это Кадыров. На сегодняшний день, по крайней мере, так ситуация выглядит", — констатирует он.

Политолог предупреждает: если Кадыров, его сын или весь клан будут отстранены от власти, в республике наступит кризис власти в полном смысле этого слова. Почему? Потому что все кадровые назначения, все действия властей в Чечне в течение последних десятилетий были связаны сначала с отцом Кадырова, а затем преимущественно с Рамзаном Кадыровым.

Кадыров и его семья

"Вся власть строилась на личной лояльности аппарата власти исполнительной системы к Рамзану Кадырову. Даже не к Путину, в парадоксальной ситуации, что будто не Путина, а вот именно Кадырова", — объясняет Велизаде.

Он прогнозирует, что без Кадырова как политического и административного фактора в Чечне однозначно будет вакуум власти. Любой, кто придет ему на смену, не сможет управлять так, как это делал Рамзан.

Система ослабнет, а ослабление властной вертикали в такой республике, как Чечня, где остаются очень сложные социальные, экономические и клановые проблемы, будет иметь серьезные последствия. Все это глава Чечни нивелировал силовыми методами.

"Административная структура или система будет просто расползаться по кланам, по регионам чеченским. У каждого клана, у каждого маленького региона Чечни есть свой нетитулованный хозяин, который фактически будет руководить своей небольшой "епархией", — описывает возможный сценарий политолог.

Гигант предупреждает: фрагментация Чечни может стать триггером для фрагментации всего Северного Кавказа. Конечно, было бы примитивно утверждать, что события в Чечне сразу перекинутся на весь регион, и там появятся центры напряженности и экстремистские группы, и этот процесс станет необратимым. Это не совсем так.

"Но условно говоря, джинн из бутылки может быть выпущен, такой условный джинн, в виде неопределенности. Любая неопределенность в таком сложном регионе, как в частности Кавказ, это вызов. Это несомненно риск, риск потенциальной фрагментации ", — предостерегает эксперт.

Как именно будут развиваться события , сложно сейчас точно спрогнозировать. Но, возможно, начнется борьба за власть и перераспределение ресурсов. Это создаст щель – коридор возможностей, через который в регион могут проникнуть радикально настроенные силы и их интересы.

Политолог отмечает: в самой России, несмотря на внешнюю консолидацию, есть разные группы интересов. В частности, финансово-промышленные группы, которые заинтересованы в кавказском регионе. Среди них Сулейман Керимов и другие влиятельные люди.

Сулейман Керимов

"Любая динамика, любое шевеление в этом очень чувствительном регионе — это, конечно, вызов, вызов и для России в целом, в условиях этой напряженности, и в условиях санкций и общего напряжения", — говорит Велизаде.

Он подчеркивает, что война с Украиной является триггером, но напряженность наблюдается и в других направлениях. В этом контексте проблемы на Кавказе могут стать признаком дальнейшей серьезной дестабилизации в России.

