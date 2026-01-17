"Джин вийде із пляшки?": чи може зміна влади в Чечні розвалити всю Росію

Аналітики спрогнозували сценарій "Чечні без Рамзана"

Автокатастрофа 18-річного Адама Кадирова поставила під загрозу всі плани чеченського клану на майбутнє. Син глави Чечні Рамзана Кадирова, за повідомленням ЗМІ, потрапив у серйозну ДТП саме тоді, коли здоров'я його батька погіршилось, і тому питання про те, хто займе його місце, обговорюють все частіше.

"Телеграф" розпитав експертів про ситуацію в Чечні. Деякі з них упевнені: відхід клану Кадирова неминуче призведе до кризи влади в республіці, а це може навіть стати тригером для розпаду Росії.

Сім'я Кадирова тримається за владу, але Москва має інші плани

Рамзан Кадиров серйозно хворіє — це вже не таємниця. Глава Чечні не збирається віддавати владу конкурентам і хоче залишити її комусь зі своєї родини. Адам вважався одним із можливих варіантів, але зараз ситуація виглядає інакше.

Андрій Миселюк, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог", пояснює: багато українців хотіли б побачити, як у Росії починаються внутрішні конфлікти, повстання проти Москви, щось на кшталт чеченської Революції гідності.

Андрій Миселюк

"Питання наступника більше обговорюється і чіткої визначеності там немає, але, імовірно, найбільші шанси має клан Кадирова", — каже експерт. Хтось із сім'ї Кадирова або наближених має стати наступником. Адама розглядали як варіант, але є проблеми. По-перше, він занадто молодий. По-друге, вирішальну роль тут гратиме хазяїн Кремля Володимир Путін, а він не дуже хоче бачити Адама на цій посаді.

Адам Кадиров

Миселюк пояснює, що у очільника Росії є свої розрахунки щодо Чечні. Путін вважає цей регіон своїм особистим досягненням — після другої чеченської війни він повністю взяв його під контроль. Зараз Путін хоче зберегти цей контроль і має свої плани щодо майбутнього керівника республіки.

"Чечня — це дуже складний регіон. І Путін це записує у собі у спадок, що він зміг після того, як він влаштував там другу війну, після перемоги перевести регіон під свій контроль, — розповідає аналітик.

Експерт наголошує: процеси дезінтеграції в Чечні можуть початися лише за двох умов. Перша — коли припиниться потік грошей, які Москва вливає в республіку. Друга — коли центральна влада настільки ослабне, що не зможе контролювати внутрішні процеси в регіоні. Але до обох цих сценаріїв ще далеко.

Щодо можливості поставити когось із москвичів керувати Чечнею, Миселюк каже: у цьому немає потреби. Там є люди, які повністю підтримують лінію Путіна, але вони чеченці. Глава РФ розуміє, що посадити когось із Москви не вийде — він це вже робив після війни, коли поставив саме Рамзана Кадирова. Путін діє так, щоб витрачати якнайменше ресурсів, сил і часу, і в ситуації з наступником Кадирова він контролює процес.

Адам не витягне — у нього немає ані досвіду, ані авторитету, ані мозку

Політичний оглядач Леонід Швець ставить два ключові питання щодо аварії Адама Кадирова. "По-перше, давайте не поспішати: 18-річний організм молодий, може ще виживе. Але сама аварія поставила щонайменше два питання: "Чи була це випадковість?" та "Який з Адама наступник Рамзана, коли там в голові вітер?"" — каже він.

Адам та Рамзан Кадирові

Експерт нагадує: конспірологічні теорії у закритому суспільстві приживаються дуже добре. Здоров'я Рамзана Кадирова дійсно викликає очікування швидкої зміни влади. Незалежно від бажань самого глави Чечні, є чимало тих, хто готовий використати свій шанс і прибрати конкурентів.

За останні роки Кадиров розставив родичів — близьких і далеких — майже на сто посад у Чечні. Але це нічого їм не гарантує після його смерті. "Тейпова" система глибоко вкорінена в чеченському суспільстві. Те, що Рамзан підкорив і принизив інші тейпи, не вирішило проблему, а лише загнало її вглиб.

"Бажання помсти та реваншу готові виплеснутись при першій нагоді", — попереджає Швець.

Леонід Швець

Політичний оглядач переконаний: "Адам, навіть якщо вичухається після аварії, не зможе тримати той порядок, який батько побудував на залякуванні та підкупі. Для цього в нього немає ані авторитету, ані життєвого досвіду, ані, схоже, мозку", — зазначає експерт.

Найрозумнішою серед дітей Кадирова вважають 27-річну доньку Айшат, яка обіймає посаду міністра культури. Але у чеченських реаліях вона не може очолити республіку. 20-річного віце-прем'єра Ахмата вважають слабким за характером.

Айшат Кадирова з батьком

"В Адамі Рамзану подобається, схоже, дика сила, що нібито може компенсувати інші вади, але лише батьківські очі бачать його перспективним володарем Чечні", — іронізує Швець.

Зараз у Кремлі, здається, дали дозвіл Рамзану на його вибір наступника, щоб не викликати непорозумінь. Але жодних гарантій, що хтось дотримуватиметься домовленостей після смерті старшого Кадирова, не існує, зазначає політичний оглядач.

"Вірогідно, буде зроблена ставка на більш серйозну та передбачувану фігуру, у тому числі, щоби запобігти неконтрольованим розбіркам серед чеченської верхівки", — вважає Леонід Швець.

Серед важковаговиків, здатних очолити Чечню після Рамзана, називають насамперед голову парламенту Магомеда Даудова та віце-прем'єра Адама Делімханова.

Магомед Даудов (зліва) та Адам Делімханов (справа)

Швець застерігає: у боротьбі за спадщину Кадирова запросто можуть статися криваві епізоди. Але навряд чи вони переростуть у справжні військові дії, тим більше проти федеральних військ. "Хіба що після смерті іншого упиря, не грозненського, а кремлівського", — натякає експерт.

Чечня без Кадирова — це вакуум влади та можлива фрагментація Північного Кавказу

Ільгар Велізаде

Ільгар Велізаде, політолог і керівник клубу політологів "Південний Кавказ", порівнює ситуацію в Чечні з відомим висловом французького короля: "Франція — це я". "Чечня — це Кадиров. На сьогоднішній день, принаймні так ситуація виглядає", — констатує він.

Політолог попереджає: якщо Кадиров, його син або весь клан будуть відсторонені від влади, у республіці настане криза влади в повному розумінні цього слова. Чому? Тому що всі кадрові призначення, всі дії влади в Чечні протягом останніх десятиліть були пов'язані спочатку з батьком Кадирова, а потім переважно з Рамзаном Кадировим.

Кадиров і його сім'я

"Вся влада будувалася на особистій лояльності апарату влади виконавчої системи до Рамзана Кадирова. Навіть не до Путіна, у парадоксальній ситуації, що ніби не Путіна, а ось саме Кадирова", — пояснює Велізаде.

Він прогнозує: без Кадирова як політичного та адміністративного чинника в Чечні однозначно буде вакуум влади. Будь-хто, хто прийде йому на заміну, не зможе керувати так, як це робив Рамзан.

Система ослабне, а ослаблення владної вертикалі в такій республіці, як Чечня, де залишаються дуже складні соціальні, економічні та кланові проблеми, матиме серйозні наслідки. Усе це глава Чечні нівелював силовими методами.

"Адміністративна структура або система, просто розповзатиметься по кланах, по регіонах чеченських. У кожного клану, у кожного маленького регіону Чечні є свій нетитулований господар, який фактично керуватиме своєю невеликою "єпархією", — описує можливий сценарій політолог.

Велізаде попереджає: фрагментація Чечні може стати тригером для фрагментації всього Північного Кавказу. Звісно, було б примітивно стверджувати, що події в Чечні одразу перекинуться на весь регіон, і там з'являться осередки напруженості та екстремістські групи, і цей процес стане незворотним. Це не зовсім так.

"Але умовно кажучи, джин з пляшки може бути випущений, такий умовний джин, у вигляді невизначеності. Будь-яка невизначеність у такому складному регіоні, як зокрема Кавказ, це виклик. Це безсумнівно ризик, ризик потенційної фрагментації", — застерігає експерт.

Як саме розвиватимуться події, складно зараз точно спрогнозувати. Але, ймовірно, почнеться боротьба за владу та перерозподіл ресурсів. Це створить щілину — коридор можливостей, через який у регіон можуть проникнути радикально налаштовані сили та їхні інтереси.

Політолог зауважує: у самій Росії, незважаючи на зовнішню консолідацію, є різні групи інтересів. Зокрема фінансово-промислові групи, які зацікавлені в кавказькому регіоні. Серед них — Сулейман Керімов та інші впливові люди.

Сулейман Керімов

"Будь-яка динаміка, будь-яке ворушіння в цьому дуже чутливому регіоні — це, звичайно, виклик, виклик і для Росії загалом, в умовах цієї напруженості, і в умовах санкцій та загального напруження", — каже Велізаде.

Він підкреслює: війна з Україною є тригером, але напруженість спостерігається й в інших напрямках. У цьому контексті проблеми на Кавказі можуть стати ознакою подальшої серйозної дестабілізації в Росії.

Нагадаємо, "Телеграф" також розповідав про маловідомі факти про Адама Кадирова, що потрапив у ДТП. Він у 6 років знав напам'ять Коран та знімався у кіно. Але це не все, що треба про нього знати.