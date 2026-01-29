"Это двойник?" Публичное появление Кадырова взбудоражило россиян: что не так (видео)

На новом видео с лидером Чечни заметили несколько интересных деталей

Недавно в сети появилось новое видео с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым. Накануне сообщалось, что его состояние здоровья крайне тяжелое.

Как видно на опубликованном в сети ролике, Кадыров выглядит довольно уставшим, его лицо отекшее, а произношение немного замедлено. В комментариях россияне уже отметили эти изменения.

Во время публичного появления 29 января Кадыров заявил, что Россия должна продолжать войну с Украиной и нечего договариваться о мире. По его мнению, россияне должны воевать до конца. Однако, кроме этого заявления, в глаза бросается и вид лидера Чечни. Он говорит медленно, будто у него заплетается язык, напоминает произношение человека в состоянии алкогольного опьянения. Цвет лица ровный, вероятнее всего использовали макияж. Однако скрыть нездоровую отечность не удалось.

Достаточно хорошо это видно в области глаз, которые якобы едва открываются и слишком упругих губ. В общем, овал лица круглый и выглядит сильно отечным. Вероятнее всего это вызвано проблемами со здоровьем, а именно с мочевыделительной системой и почками, о которых сообщалось ранее.

Заметим, что последний раз официально Кадыров появлялся на публике в декабре 2025 года. Тогда он был таким же отечным и с большим количеством макияжа, который даже камеры не смогли скрыть. К слову на одном из видео в сентябре лидер Чечни имел очень медленную, шаркающую походку. После видео с этим моментом Кадыров появляется на снимках или роликах не в полный рост и сидя.

Кадыров в сентябре 2025 года

Кадыров в декабре 2025

В комментариях россияне уже отметили, что о плохом состоянии здоровья лидера Чечни сообщают медиа на протяжении длительного времени, но кардинальные изменения еще не произошли. Люди писали:

В скором времени в Чечне будет новый глава.

Он сам себя снимает? Или оператор коляску в кадр не захватывает?

Это двойник Кадырова. Говорили, что он почти умер. 3 раза.

Жив что ли?

Дон-дон еще жив ходит? Ждем, когда он уже реально дон-дон сделает?

Одной ногой в могиле и не раскаивается. Черт тебе судья.

Он что не умер?

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о сыне Кадырова Адаме, попавшем в ДТП.