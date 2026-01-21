Кадыров с сыном "исчезли" после ДТП: что узнали СМИ о состоянии Адама

У парня якобы есть переломы, повреждено лицо

Состояние сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Кадырова, попавшего в ДТП в Грозном, улучшилось. Однако со дня инцидента ни отец, ни сын не появлялись на публике.

Что нужно знать:

Кортеж младшего Кадырова попал в аварию в Грозном 16 января

Сообщалось, что Адам Кадыров в тяжелом состоянии, его санитарным самолетом транспортировали в Москву

Однако позже стало известно, что жизни наследника Кадырова ничего не угрожает

Об этом сообщает "Агентство. Новости" со ссылкой на свои источники. Собеседник издания, близкий к власти Чечни, уточнил, что Кадыров-младший во время аварии находился в кортеже и не получил значительных повреждений.

Адам Кадыров попал в ДТП — что известно

Вечером 16 января чеченский оппозиционный канал Niyso заявил, что 18-летний Адам Кадыров попал в ДТП в Грозном и его состояние якобы тяжелое. Любимого сына Кадырова на самолете доставили для лечения в Москву.

Рамзан Кадыров с сыном

Позже стало известно, что у Адама Кадырова сломана челюсть. Также у него якобы травма селезенки, переломы и повреждения лица.

С момента аварии Рамзан Кадыров и его сын не появлялись на публике. В соцсетях Рамзана Кадырова опубликовали два видео совещания – одно с участием Адама Кадырова, второе – с его отцом. Однако, вероятно, оба были сняты еще до аварии.

Ранее "Телеграф" рассказывал малоизвестные факты об Адаме Кадырове. Его мать, вероятно, не официальная жена отца, а другая женщина. В шесть лет Адам выучил наизусть Коран, а позже снимался в кино.