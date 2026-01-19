"Черный лебедь" для Путина. Как авария с сыном Кадырова может изменить баланс сил на Кавказе

Почему личный проект Путина превращается в неуправляемый кошмар

В Чечне разворачивается настоящая драма за власть. Недавняя авария, в которую, по утверждению СМИ, попал сын Рамзана Кадырова, разоблачила то, что раньше только догадывались: глава республики теряет контроль, а его клан оказался под ударом.

Почему кризис в самом взрывоопасном регионе России может стать настоящим подарком для Украины и кошмаром для главы Кремля, выяснял "Телеграф".

Кадыров из последних сил держится за власть. Кто на самом деле правит в Грозном

Политолог Тарас Загородний

Политолог Тарас Загородний объясняет, что последние события подтверждают опасения относительно здоровья чеченского лидера. "Поскольку, судя по последним сообщениям, все же у Кадырова есть проблемы со здоровьем. Это и, судя по тому, как лихорадочно он пытается продвинуть всех своих родственников и своих сыновей в органы власти, это означает, что ситуация в действительности может быть не очень хорошей", — говорит эксперт.

По словам Загороднего, глава Чечни пытается любой ценой закрепить власть за своим кланом. "Он пытается закрепить свой клан для того, чтобы он мог активно участвовать либо в разделе власти, либо присутствовать", — отмечает политолог.

Загадочная авария с одним из сыновей Кадырова показала: многие недовольны происходящим. "Я считаю, что эта авария — не случайна. Я думаю, что многие недовольны происходящим. Они не хотят, чтобы укреплялся Кадыров в Чечне", — уверен Загородний. Эксперт добавляет, что даже некоторые из ближайшего окружения чеченского лидера играют против него.

Сын-мажорчик без авторитета: почему династия Кадыровых обречена

Проблема в том, что старший сын Адам Кадыров просто не способен перехватить власть отца. Политолог Загородний не оставляет ему никаких шансов: "Понятно, что сам Адам Кадыров не может полностью перехватить всю власть. Потому что он такой типичный мажорчик, можно назвать".

Между влиянием и даже умом отца и сына просто пропасть: "Все-таки за Кадыровым уже стояло какое-то прошлое. Он там участвовал в войнах. За ним стоял его отец. А здесь человек без авторитета", — объясняет Загородний.

Политолог обращает внимание на то, что Адам практически не появляется публично, и это тоже говорит многое. "У него умственные способности, думаю, гораздо хуже, чем у отца. И авторитета такого нет", — говорит эксперт. Однако Рамзан Кадыров все равно пытается продвинуть сына, понимая, что других вариантов сохранить династию нет. "Он хотел бы видеть его в каком-то формате у власти", — резюмирует Загородний.

Чечня может стать "черным лебедем" для Путина: почему это выгодно Украине

Борьба за власть на Кавказе открывает Украине новые возможности. Загородний прямо говорит: "То, что начинается это такая грызня на Кавказе – очень хорошо, потому что Чечня – это самый взрывоопасный регион ".

Эксперт объясняет, почему именно Чечня имеет реальные перспективы отделения от России. "Это регион с большими перспективами по независимости, поскольку у них есть внешняя граница с Грузией. Рядом находится Дагестан", — отмечает политолог.

Загородний видит в этом регионе потенциал создания целого транспортного коридора, независимого от Москвы. "Учитывая возможность выхода Дагестана к Каспийскому морю через Чечню, выстраивается некий транспортный коридор. Это значит, что может появиться экономическая база для независимости", — детализирует эксперт.

"Соответственно, чем больше будет нестабильность в стране, тем лучше для нас", — отмечает Загородний.

Эксперт уверен, что кризис в Чечне может стать роковой ошибкой главы РФ. "Это такой, может, черный лебедь будет для Путина, потому что кадыровцы — это личный проект Путина", — говорит политолог.

Силовики России ждут падения Кадырова: устаревшая обида, которая может его уничтожить

Загородний раскрывает еще один важный аспект, который делает Кадырова уязвимым в Москве. Оказывается, у чеченского фаворита фактически нет союзников посреди русских силовиков. "Больших силовиков России могут враждовать друг против друга, но у них единственное мнение, на которое они сходятся: Кадырова нужно было прибить еще позавчера", — рассказывает эксперт.

Политолог объясняет, откуда такая ненависть к чеченскому лидеру со стороны российских силовых структур. "Потому что, по их мнению, он у них украл победу во Второй чеченской войне", — говорит Загородний. Это устаревшее оскорбление делает позиции Кадырова в Москве чрезвычайно шаткими, особенно теперь, когда он теряет здоровье и не может полагаться на поддержку своего слабого сына.

