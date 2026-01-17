Россия погрязнет на Кавказе? Как ситуация с Кадыровым и его сыном повлияет на Украину

Смена власти в Чечне может спровоцировать новую войну

Тяжелое состояние здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова и его попавшего в ДТП сына Адама могут привести к смене власти в стране. И тут возникает вопрос: повлияет ли это на Украину, и если — да, то как именно.

Что нужно знать:

Смена власти в Чечне может спровоцировать конфликты, которые затронут Россию

Внимание Кремля после смерти Рамзана Кадырова будет приковано к Кавказу

Военные конфликты и война в Чечне быстро истощат РФ

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Рамзан может отомстить". Кто мог устроить ДТП сына Кадырова и почему это важно для Украины .

Практически, Чечня и соседние регионы могут принести войну в саму РФ. Ведь потрясения во властной верхушке республики способны спровоцировать конфликты, которые выйдут далеко за пределы Кавказа. Таким образом, судьба 18-летнего Адама имеет значение не только для его семьи.

Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Война в Чечне и Кавказе может стать основной проблемой России, которая сфокусируется на этом. То есть внимания к Украине может стать меньше. Если ситуация будет крайне острой и дойдет до боевых действий, Кремлю придется снимать с фронта часть боевых подразделений.

Кроме того, какие-либо боевые действия в Чечне или Дагестане перерезают или существенно усложняют движение военных эшелонов, не говоря о том, что Кремлю придется финансировать реальную войну на Кавказе, и это истощит бюджет РФ быстрее, чем любые санкции. Не следует забывать и о перекидывании авиации и логистики с направления Украины на Кавказ.

Добавим, что, когда обсуждалась возможная смерть Кадырова, эксперт Вадим Денисенко писал, что назначить кого-то из сыновей означает нарушить или переписать законодательство. До сих пор Путин пытался избегать подобных вещей. Ведь если бы он действительно поддерживал это, сыновья Кадырова чаще появлялись в Кремле. Но глава России явно дистанцировался от такого решения. Хотя полностью отвергнуть этот сценарий нельзя.

Выходит, что главная задача Кремля в период транзита — не допустить междоусобий и обеспечить контролируемый переход власти, которая будет полностью зависима от Москвы. А это может означать, что главой Чечни станет не человек из семьи Кадырова. В любом случае после смерти Рамзана Кадырова Кремль будет иметь хлопоты с Чечней, что только на руку Украине.

