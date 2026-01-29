"Це двійник?" Публічна поява Кадирова розбурхала росіян: що не так (відео)

На новому відео з лідером Чечні помітили кілька цікавих деталей

Нещодавно у мережі з'явилось нове відео з чеченським лідером Рамзаном Кадировим. Напередодні повідомлялось, що його стан здоров'я вкрай важкий.

Як видно на опублікованому в мережі ролику, Кадиров виглядає досить втомленим, його обличчя набрякле, а вимова трошки ніби сповільнена. У коментарях росіяни вже відмітили ці зміни.

Під час публічної появи 29 січня Кадиров заяви, що Росія має продовжувати війну з Україною і нічого домовлятись про мир. На його думку, росіяни мають воювати до кінця. Однак, окрім цієї заяви, в очі впадає і вигляд лідера Чечні. Він розмовляє повільно ніби в нього заплітається язик, нагадує вимову людини в стані алкогольного сп'яніння. Колір обличчя рівний, ймовірніше використовували макіяж. Однак приховати нездорову набряклість не вдалось.

Досить добре це видно в ділянці очей, які нібито ледь відкриваються та губ, які занадто пружні. Загалом овал обличчя круглий та виглядає сильно набряклим. Ймовірніше це викликано проблемами зі здоров'я, а саме з сечовидільною системою та нирками, про які повідомлялось раніше.

Зауважимо, що востаннє офіційно Кадиров з'являвся на публіці у грудні 2025 року. Тоді він був також набряклий і з великою кількістю макіяжу, яку навіть камери не змогли приховати. До слова на одному з відео у вересні лідер Чечні мав дуже повільну, човгаючу ходу. Після відео з цим моментом Кадиров переважно з'являється на знімках чи роликах не в повний зріст та сидячі.

Кадиров у вересні 2025

Кадиров у грудні 2025

У коментарях росіяни вже відмітили, що про поганий стан здоров'я лідера Чечні повідомляють медіа тривалий час, але кардинальні зміни ще не відбулись. Люди писали:

Незабаром у Чечні буде новий глава.

Він сам себе чи знімає? Чи оператор коляску в кадр не захоплює?

Це двійник Кадирова. Говорили, він майже помер. 3 рази.

Живий чи що?

Дон-дон ще живий ходить? Чекаємо, коли він вже реально дон-дон зробить?

Однією ногою в могилі й не кається. Чорт тобі суддя.

Він що не вмер?!

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сина Кадирова Адама, який потрапив у ДТП.