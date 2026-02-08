Видео с места покушения на генерала Алексеева: возможного стрелка задержали

Задержаного доставили из ОАЭ в Россию

В сети опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, снятые после покушения на генерал‑лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Также появилось видео задержания предполагаемого стрелка.

Что нужно знать:

Подозреваемый — гражданин России Любомир Кобра. Он был задержан в ОАЭ и доставлен в Россию

На кадрах видно, как стрелок выбрасывает оружие и скрывается в общественном транспорте

ФСБ утверждает, что Кобре помогали еще два человека

В первом ролике видно, как предполагаемый стрелок покидает место преступления, выбрасывает оружие и скрывается. После этого мужчина скрылся в общественном транспорте.

В то же время на одном из появившихся в сети роликов видно, как сотрудники ФСБ выводят мужчину в наручниках и повязкой на глазах из самолета. Затем его сажают в бус и увозят.

Как заявляет российская сторона, что подозреваемым является гражданин России — Любомир Кобра. Его задержали в ОАЭ, а после этого доставили в Россию.

ФСБ РФ заявляет об установлении пособников Кобры. Ими якобы оказались Васин Виктор, 1959 года рождения и Серебрицкая Зинаида, 1971 года рождения.

Предыстория

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло 6 февраля 2026 года в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Неустановленное лицо несколько раз выстрелило в него в подъезде. Две пули якобы попали в живот, одна в ногу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Что интересно, прокремлевские каналы говорят, что Алексеев якобы уже пришел в себя. Но в то же время издание SHOT указывает, что Алексеев все еще находится в реанимации в коме и его состояние стабильно-тяжелое.

К слову, всего через несколько часов глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил в нападении на российского генерала Украину. Он заявил, что это якобы показывает, что Киев настроен на "постоянные провокации, направленные в свою очередь на срыв переговорного процесса". Некоторые СМИ сообщили, что киллером могла быть женщина.

Известно, что генерал Алексеев родился в Украине. Сейчас он с расстояния почти 1000 км от родного села Голодьки в Винницкой области помогает главе РФ Владимиру Путину убивать украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты оценили последствия покушения на генерала Алексеева для Украины.