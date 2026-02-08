З'явилося відео замаху на генерала Алексєєва: кого ФСБ вже затримала та назвала "кілером" (фото)

Затриманого доставили з ОАЕ до Росії

У мережі опублікували кадри з камер відеоспостереження, зняті після замаху на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва у Москві. Також з’явилося відео затримання ймовірного стрільця.

Що потрібно знати:

Підозрюваний — громадянин Росії Любомир Кобра. Він був затриманий в ОАЕ і доставлений до Росії

На кадрах видно, як стрілець викидає зброю та ховається у громадському транспорті

ФСБ стверджує, що Кобре допомагали ще двоє людей

У першому ролику видно, як передбачуваний стрілець залишає місце злочину, викидає зброю та ховається. Після цього чоловік втік у громадському транспорті.

У той же час на одному з роликів, що з’явилися в мережі, видно, як співробітники ФСБ виводять чоловіка в наручниках і пов’язкою на очах з літака. Потім його садять у бус і увозять.

Як заявляє російська сторона, підозрюваним є громадянин Росії — Любомир Кобра. Його затримали в ОАЕ, а потім доставили до Росії.

ФСБ РФ заявляє про встановлення посібників Кобри. Ними нібито виявилися Васін Віктор, 1959 року народження та Серебрицька Зінаїда, 1971 року народження. Перший – росіянин, був затриманий. Друга — нібито втекла до України.

У Росії заплуталися, звідки стрілець

Як пише Telegram-канал Neхta Live, Росія вже встигла відшукати "український слід" у цій історії". Спочатку повідомлялося, що нападник на генерала Алексєєва — громадянин РФ. Однак тепер у Росії перевзулися і заявляють, що він нібито уродженець Тернопільської області, приїхав до Москви наприкінці грудня 2025 року і "планував вчинити теракт за завданням спецслужб України".

"ФСБ довго шукала "український слід" — і, як водиться, знайшла", — зазначили в паблику.

Затримані. Фото: Neхta Live

Передісторія

Замах на генерал-лейтенанта Алексєєва стався 6 лютого 2026 року у житловому будинку на Волоколамському шосе у Москві. Невстановлена особа кілька разів вистрілила в нього в під’їзді. Дві кулі нібито потрапили у живіт, одна в ногу. Його госпіталізували у тяжкому стані.

Що цікаво, прокремлівські канали кажуть, що Алексєєв нібито вже оговтався. Але водночас видання SHOT вказує, щоАлексєєв все ще перебуває в реанімації в комі та його стан стабільно-важкий.

До речі, лише за кілька годин глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив у нападі на російського генерала Україну. Він заявив, що це нібито показує, що Київ налаштований на "постійні провокації, спрямовані, у свою чергу, на зрив переговорного процесу". Деякі ЗМІ повідомили, що кілером могла бути жінка.

Відомо, що генерал Алексєєв народився в Україні. Наразі він з відстані майже 1000 км від рідного села Голодьки на Вінниччині допомагає голові РФ Володимиру Путіну вбивати українців.

