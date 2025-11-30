У Трампа запустили "Зал позора": кто в списке

Пользователям предлагают просматривать базу статей с указанными авторами и ярлыками "предвзятость" или "профессиональная халатность"

Белый дом запустил на своём официальном сайте новый раздел, в котором критикует журналистов и СМИ, обвиняя их в искажённом освещении событий и предвзятости. В нем содержится перечень "медианарушителей недели" и "Зал позора".

Что нужно знать:

В числе "нарушителей" фигурируют Boston Globe, CBS News, The Independent, Washington Post, CNN и MSNBC0

Журналисты якобы неверно передали слова Трампа о демократах

Трамп называл ведущие медиа "врагами народа"

Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что на верхней части страницы размещена надпись: "Вводят в заблуждение. Предвзяты. Разоблачены". В список недельных нарушителей администрация отнесла Boston Globe, CBS News и The Independent,

"Они обвиняются в неверном изложении высказываний Трампа о шести законодателях-демократах, опубликовавших видео, призывающее военнослужащих не выполнять незаконные приказы.", — говорится в материале.

На сайте говорится, что "демократы и фейковые СМИ умышленно создали впечатление, будто президент Трамп отдавал военным незаконные приказы", и подчёркивается, что "все его команды были законными". Кроме того, там содержится призыв привлечь к ответственности членов Конгресса, которые, по мнению команды президента США, "подстрекают к неповиновению в Вооруженных силах Соединенных Штатов".

На этом сайте также представлен "Зал позора правонарушителей", куда входят Washington Post, CBS News, CNN и MSNBC (MS Now). Пользователям предлагают просматривать базу статей с указанными авторами и ярлыками вроде "предвзятость", "профессиональная халатность".

Согласно рейтингу, на данный момент самым злостным нарушителем является Washington Post, а MSNBC и CBS News занимают второе и третье места.

В пример приводят материал Washington Post о возможном решении Береговой охраны США исключить свастику и удавку из списка символов ненависти. После публикации ведомство пересмотрело позицию, а газета в следующем тексте подчеркнула: "The Washington Post" гордится своей точной и тщательной журналистикой".

Помимо названых еженедельных нарушителей, на странице Белого дома также перечислены Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico и Axios среди длинного списка СМИ, обвиняемых в предвзятости или дезинформации.

Запуск новой главы — это, как пишет издание, очередной виток эскалации давней кампании Трампа против СМИ. До этого он подавал иски против Wall Street Journal и New York Times, заключал мировые соглашения с ABC и CBS и называл ведующие медиа "врагами народа".

Также в материале указано, что последние недели Трамп также усилил персональные нападки на женщин-журналисток. В начале месяца он назвал корреспондентку Bloomberg News "свиньей" из-за вопроса по файлам Эпштейна, а журналистку ABC News — "ужасным человеком" после запроса о деле Джамаля Хашогги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что церемония помилования индеек не обошлась без острот Дональда Трампа.