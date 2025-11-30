У Трампа запустили "Зал позора": кто в списке
Белый дом запустил на своём официальном сайте новый раздел, в котором критикует журналистов и СМИ, обвиняя их в искажённом освещении событий и предвзятости. В нем содержится перечень "медианарушителей недели" и "Зал позора".
Что нужно знать:
- В числе "нарушителей" фигурируют Boston Globe, CBS News, The Independent, Washington Post, CNN и MSNBC0
- Журналисты якобы неверно передали слова Трампа о демократах
- Трамп называл ведущие медиа "врагами народа"
Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что на верхней части страницы размещена надпись: "Вводят в заблуждение. Предвзяты. Разоблачены". В список недельных нарушителей администрация отнесла Boston Globe, CBS News и The Independent,
"Они обвиняются в неверном изложении высказываний Трампа о шести законодателях-демократах, опубликовавших видео, призывающее военнослужащих не выполнять незаконные приказы.", — говорится в материале.
На сайте говорится, что "демократы и фейковые СМИ умышленно создали впечатление, будто президент Трамп отдавал военным незаконные приказы", и подчёркивается, что "все его команды были законными". Кроме того, там содержится призыв привлечь к ответственности членов Конгресса, которые, по мнению команды президента США, "подстрекают к неповиновению в Вооруженных силах Соединенных Штатов".
На этом сайте также представлен "Зал позора правонарушителей", куда входят Washington Post, CBS News, CNN и MSNBC (MS Now). Пользователям предлагают просматривать базу статей с указанными авторами и ярлыками вроде "предвзятость", "профессиональная халатность".
Согласно рейтингу, на данный момент самым злостным нарушителем является Washington Post, а MSNBC и CBS News занимают второе и третье места.
В пример приводят материал Washington Post о возможном решении Береговой охраны США исключить свастику и удавку из списка символов ненависти. После публикации ведомство пересмотрело позицию, а газета в следующем тексте подчеркнула: "The Washington Post" гордится своей точной и тщательной журналистикой".
Помимо названых еженедельных нарушителей, на странице Белого дома также перечислены Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico и Axios среди длинного списка СМИ, обвиняемых в предвзятости или дезинформации.
Запуск новой главы — это, как пишет издание, очередной виток эскалации давней кампании Трампа против СМИ. До этого он подавал иски против Wall Street Journal и New York Times, заключал мировые соглашения с ABC и CBS и называл ведующие медиа "врагами народа".
Также в материале указано, что последние недели Трамп также усилил персональные нападки на женщин-журналисток. В начале месяца он назвал корреспондентку Bloomberg News "свиньей" из-за вопроса по файлам Эпштейна, а журналистку ABC News — "ужасным человеком" после запроса о деле Джамаля Хашогги.
