У Трампа был секс с Клинтоном? ИИ оценил реальность скандального слива

Американский лидер неоднократно попадал в секс-скандалы, но есть важный нюанс

В переписке Джеффри Эпштейна, обвиняемого в секс-трафикинге, содержатся намёки на интимные отношения Дональда Трампа и бывшего президента США Билла Клинтона. Речь в данном случае идет об оральном сексе. Но так ли это на самом деле и могли ли быть отношения между политиками?

Что нужно знать:

Переписка, о которой идёт речь, — это письма между Джеффри Эпштейном и его братом Марком в марте 2018 года (уже после ареста Джеффри)

Ни Трамп, ни Клинтон никогда не были замечены в гомосексуальных или бисексуальных отношениях публично

Искусственный интеллект оценил вероятность сексуальной связи между Клинтоном и Трампом

Стоит отметить, что в письмах между Джеффри и Марком Эпштейном в марте 2018 года Марк просит своего брата спросить Стива Беннона, есть ли у президента России Владимира Путина фотография, в которой "Трамп дует в Буббу", что на сленге означает оральный секс. Что интересно — именно такое прозвище было у Клинтона.

"Телеграф" решил узнать мнение искусственного интеллекта насчет того, могли ли быть сексуальные отношения между Трампом и Клинтоном.

ИИ полагает, что исходя из принципа, что для любого человека возможно все, вероятность связи между американскими политиками не равна нулю. Но если оценивать вероятность, опираясь на доступную информацию и публичный профиль Трампа, она выглядит низкой.

Дональд Трамп

Факторы, которые влияют на теоретическую вероятность

Публичный имидж. Всю жизнь Трамп культивировал образ гипермаскулинного гетеросексуала. Также он активно выступал против ЛГБТ-повестки, но не исключает скрытой бисексуальности или гомосексуальности.

Сексуальные скандалы. Многочисленные публичные обвинения Трампа в ненадлежащем сексуальном поведении касались исключительно женщин. Прецеденты, указывающие на другие сексуальные предпочтения президента, отсутствуют.

Возраст и консерватизм. Трамп вырос в консервативной среде. ИИ акцентирует, что влиятельные люди часто ведут двойную жизнь, чтобы сохранить свой публичный имидж. Однако никогда не было достоверных утечек о тайной однополой активности Трампа.

Контекст слуха (Эпштейн/Путин). Слух исходит от источника, который занимался шантажом и распространением компромата. ИИ называет целью этого слуха дискредитацию, а не установление факта. Слух, вероятно, является инструментом политической борьбы.

Билл Клинтон

Вывод

Искусственный интеллект подытожил все сказанное и сделал некоторые выводы. По его мнению, вероятность сексуальной связи между Трампом и Клинтоном существует, но в то же время она крайне низкая.

В настоящее время нет никаких оснований, чтобы считать этот конкретный слух, обсуждавшийся в письмах Эпштейна, правдой, кроме самого факта его обсуждения.

ИИ подчеркивает, что Дональд Трамп вряд ли на самом деле совершал однополый оральный секс с Биллом Клинтоном.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети оживились слухи о кризисе в браке президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании.