У Трампа был секс с Клинтоном? ИИ оценил реальность скандального слива

Анастасия Мокрик
Новость обновлена 16 ноября 2025, 13:14
Билл Клинтон и Дональд Трамп.

Американский лидер неоднократно попадал в секс-скандалы, но есть важный нюанс

В переписке Джеффри Эпштейна, обвиняемого в секс-трафикинге, содержатся намёки на интимные отношения Дональда Трампа и бывшего президента США Билла Клинтона. Речь в данном случае идет об оральном сексе. Но так ли это на самом деле и могли ли быть отношения между политиками?

Что нужно знать:

  • Переписка, о которой идёт речь, — это письма между Джеффри Эпштейном и его братом Марком в марте 2018 года (уже после ареста Джеффри)
  • Ни Трамп, ни Клинтон никогда не были замечены в гомосексуальных или бисексуальных отношениях публично
  • Искусственный интеллект оценил вероятность сексуальной связи между Клинтоном и Трампом

Стоит отметить, что в письмах между Джеффри и Марком Эпштейном в марте 2018 года Марк просит своего брата спросить Стива Беннона, есть ли у президента России Владимира Путина фотография, в которой "Трамп дует в Буббу", что на сленге означает оральный секс. Что интересно — именно такое прозвище было у Клинтона.

"Телеграф" решил узнать мнение искусственного интеллекта насчет того, могли ли быть сексуальные отношения между Трампом и Клинтоном.

ИИ полагает, что исходя из принципа, что для любого человека возможно все, вероятность связи между американскими политиками не равна нулю. Но если оценивать вероятность, опираясь на доступную информацию и публичный профиль Трампа, она выглядит низкой.

Как выглядит Дональд Трамп
Дональд Трамп

Факторы, которые влияют на теоретическую вероятность

Публичный имидж. Всю жизнь Трамп культивировал образ гипермаскулинного гетеросексуала. Также он активно выступал против ЛГБТ-повестки, но не исключает скрытой бисексуальности или гомосексуальности.

Сексуальные скандалы. Многочисленные публичные обвинения Трампа в ненадлежащем сексуальном поведении касались исключительно женщин. Прецеденты, указывающие на другие сексуальные предпочтения президента, отсутствуют.

Возраст и консерватизм. Трамп вырос в консервативной среде. ИИ акцентирует, что влиятельные люди часто ведут двойную жизнь, чтобы сохранить свой публичный имидж. Однако никогда не было достоверных утечек о тайной однополой активности Трампа.

Контекст слуха (Эпштейн/Путин). Слух исходит от источника, который занимался шантажом и распространением компромата. ИИ называет целью этого слуха дискредитацию, а не установление факта. Слух, вероятно, является инструментом политической борьбы.

Как выглядит Билл Клинтон
Билл Клинтон

Вывод

Искусственный интеллект подытожил все сказанное и сделал некоторые выводы. По его мнению, вероятность сексуальной связи между Трампом и Клинтоном существует, но в то же время она крайне низкая.

В настоящее время нет никаких оснований, чтобы считать этот конкретный слух, обсуждавшийся в письмах Эпштейна, правдой, кроме самого факта его обсуждения.

ИИ подчеркивает, что Дональд Трамп вряд ли на самом деле совершал однополый оральный секс с Биллом Клинтоном.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети оживились слухи о кризисе в браке президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании.

#Билл Клинтон #Искусственный интеллект #Дональд Трамп #ИИ #Оральный секс