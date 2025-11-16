У Трампа был секс с Клинтоном? ИИ оценил реальность скандального слива
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Американский лидер неоднократно попадал в секс-скандалы, но есть важный нюанс
В переписке Джеффри Эпштейна, обвиняемого в секс-трафикинге, содержатся намёки на интимные отношения Дональда Трампа и бывшего президента США Билла Клинтона. Речь в данном случае идет об оральном сексе. Но так ли это на самом деле и могли ли быть отношения между политиками?
Что нужно знать:
- Переписка, о которой идёт речь, — это письма между Джеффри Эпштейном и его братом Марком в марте 2018 года (уже после ареста Джеффри)
- Ни Трамп, ни Клинтон никогда не были замечены в гомосексуальных или бисексуальных отношениях публично
- Искусственный интеллект оценил вероятность сексуальной связи между Клинтоном и Трампом
Стоит отметить, что в письмах между Джеффри и Марком Эпштейном в марте 2018 года Марк просит своего брата спросить Стива Беннона, есть ли у президента России Владимира Путина фотография, в которой "Трамп дует в Буббу", что на сленге означает оральный секс. Что интересно — именно такое прозвище было у Клинтона.
"Телеграф" решил узнать мнение искусственного интеллекта насчет того, могли ли быть сексуальные отношения между Трампом и Клинтоном.
ИИ полагает, что исходя из принципа, что для любого человека возможно все, вероятность связи между американскими политиками не равна нулю. Но если оценивать вероятность, опираясь на доступную информацию и публичный профиль Трампа, она выглядит низкой.
Факторы, которые влияют на теоретическую вероятность
Публичный имидж. Всю жизнь Трамп культивировал образ гипермаскулинного гетеросексуала. Также он активно выступал против ЛГБТ-повестки, но не исключает скрытой бисексуальности или гомосексуальности.
Сексуальные скандалы. Многочисленные публичные обвинения Трампа в ненадлежащем сексуальном поведении касались исключительно женщин. Прецеденты, указывающие на другие сексуальные предпочтения президента, отсутствуют.
Возраст и консерватизм. Трамп вырос в консервативной среде. ИИ акцентирует, что влиятельные люди часто ведут двойную жизнь, чтобы сохранить свой публичный имидж. Однако никогда не было достоверных утечек о тайной однополой активности Трампа.
Контекст слуха (Эпштейн/Путин). Слух исходит от источника, который занимался шантажом и распространением компромата. ИИ называет целью этого слуха дискредитацию, а не установление факта. Слух, вероятно, является инструментом политической борьбы.
Вывод
Искусственный интеллект подытожил все сказанное и сделал некоторые выводы. По его мнению, вероятность сексуальной связи между Трампом и Клинтоном существует, но в то же время она крайне низкая.
В настоящее время нет никаких оснований, чтобы считать этот конкретный слух, обсуждавшийся в письмах Эпштейна, правдой, кроме самого факта его обсуждения.
ИИ подчеркивает, что Дональд Трамп вряд ли на самом деле совершал однополый оральный секс с Биллом Клинтоном.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети оживились слухи о кризисе в браке президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании.