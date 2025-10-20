Даже несмотря на секс-скандал: почему Мелания Трамп не планирует расставаться с Трампом

Бывший пресс-секретарь Мелании рассказала, что думает о ее браке с Трампом

В последнее время в сети появляется все больше слухов о кризисе в браке Мелании и Дональда Трампов. Однако первая леди, вероятно, не будет расставаться с президентом США.

Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь и близкая помощница Мелании Стефани Гришем, пишет Irish Star. Она отметила, что жена Трампа не собиралась уходить от него даже несмотря на скандалы с его участием. Гришем отметила, что Мелания понимала, за кого выходит замуж, поэтому никогда не собиралась расставаться с Трампом.

Она знала, во что ввязывается. Возможно, ее беспокоило, как это повлияет на его будущий имидж, но уходить она не собиралась. Стефани Гришем

Мелания и Дональд Трамп, фото Getty Images

В частности, Трампа обвиняли в фальсификации записей перед выборами 2016 года, чтобы скрыть некоторые истории из его жизни. Речь шла о выплатах актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс за молчание по поводу интимной связи. Политик отрицал обвинения в романе и сексуальные отношения с Дэниелс. Суд назначил ему условное освобождение без ограничений. Трамп избежал штрафов и ареста, но был признан виновным.

Сторми Дэниелс, фото Getty Images

В то же время Гришем считает, что Мелания могла испытывать раздражение из-за истории с секс-скандалом, связанным с ее мужем: "Могла ли Мелания сейчас злиться из-за того, что все эти подробности их личной жизни стали публичными и это унизительно? Бесспорно, на личном уровне — да".

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн рассказал, что Трамп не задумывался о том, как жена может отреагировать на его измену. В этот момент он был сосредоточен на предвыборной кампании. Коэн поинтересовался у Трампа, может ли эта история отразиться на его браке с Меланией. Он ответил: "Не волнуйся. Как думаешь, сколько я пробуду на рынке? Недолго". Коэн считал, что для Трампа это было частью предвыборной игры.

