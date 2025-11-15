Укр

Зевс американской политики: в сети взорвались мемами по поводу возможных отношений Трампа и Клинтона

Автор
Алексей Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Билл Клинтон и Дональд Трамп Новость обновлена 15 ноября 2025, 20:35
Билл Клинтон и Дональд Трамп. Фото Коллаж "Телеграфа"

В сети несутся мемы, в которых высмеивают слухи, что Трамп удовлетворял Клинтона, а компромат на это есть у Путина

В письмах Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, намекают о сексуальных отношениях Дональда Трампа и Билла Клинтона. Сейчас в сети уже производят мемы, в которых высмеивают вероятные интимные связи двух президентов США.

В цепочке электронных писем между Джеффри и Марком Эпштейном в марте 2018 года Марк просит своего брата спросить Стива Беннона, есть ли у президента России Владимир Путин фотография, в которой "Трамп дует в Буббу", что на сленге означает оральный секс. Хотя в электронных письмах не уточняется, кто именно является "Буббой", но именно это прозвище имеет 42-й президент Соединенных Штатов, руководивший Америкой с 1993 по 2001 гг., пишет "Телеграф".

файлы эпштейна
Письмо Эпштейна

Американцы стали высмеивать как политиков, так и ситуацию, в которую они попали. Особенно досталось Дональду Трампу, которого сравнивали с бывшей стажеркой Белого дома Моникой Левински.

Не отстают от граждан США и украинцы.

"Билл Клинтон научился быть невидимым. Не ШИ", — выложил шутливое видео волонтер и блогер Сергей Стерненко, на котором Дональд Трамп совершает интересные движения.

мемы трамп клинтон
мемы трамп клинтон
мемы трамп клинтон
мемы трамп клинтон
мемы трамп клинтон
мемы трамп клинтон
мемы трамп клинтон
мемы трамп клинтон
мемы трамп клинтон
мемы трамп клинтон

Впрочем, украинцы убеждены, что Трамп специально "сыграл на флейте", чтобы отвлечь наших сограждан от событий в стране.

мемы трамп клинтон

Напомним, в сети снова оживились слухи о кризисе в браке президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании.

Теги:
#США #Владимир Путин #Билл Клинтон #Компромат #Дональд Трамп #Мем