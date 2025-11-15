Зевс американской политики: в сети взорвались мемами по поводу возможных отношений Трампа и Клинтона

В сети несутся мемы, в которых высмеивают слухи, что Трамп удовлетворял Клинтона, а компромат на это есть у Путина

В письмах Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, намекают о сексуальных отношениях Дональда Трампа и Билла Клинтона. Сейчас в сети уже производят мемы, в которых высмеивают вероятные интимные связи двух президентов США.

В цепочке электронных писем между Джеффри и Марком Эпштейном в марте 2018 года Марк просит своего брата спросить Стива Беннона, есть ли у президента России Владимир Путин фотография, в которой "Трамп дует в Буббу", что на сленге означает оральный секс. Хотя в электронных письмах не уточняется, кто именно является "Буббой", но именно это прозвище имеет 42-й президент Соединенных Штатов, руководивший Америкой с 1993 по 2001 гг., пишет "Телеграф".

Письмо Эпштейна

Американцы стали высмеивать как политиков, так и ситуацию, в которую они попали. Особенно досталось Дональду Трампу, которого сравнивали с бывшей стажеркой Белого дома Моникой Левински.

Не отстают от граждан США и украинцы.

"Билл Клинтон научился быть невидимым. Не ШИ", — выложил шутливое видео волонтер и блогер Сергей Стерненко, на котором Дональд Трамп совершает интересные движения.

Впрочем, украинцы убеждены, что Трамп специально "сыграл на флейте", чтобы отвлечь наших сограждан от событий в стране.

Напомним, в сети снова оживились слухи о кризисе в браке президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании.