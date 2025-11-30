У Трампа запустили "Зал ганьби": хто у списку

Користувачам пропонують переглядати базу статей із зазначеними авторами та ярликами "упередженість" або "професійна недбалість"

Білий дім запустив на своєму офіційному сайті новий розділ, у якому критикує журналістів та ЗМІ, звинувачуючи їх у спотвореному висвітленні подій та упередженості. У ньому міститься перелік "медіапорушників тижня" та "Зал ганьби".

Що потрібно знати:

Серед "порушників" фігурують Boston Globe, CBS News, The Independent, Washington Post, CNN та MSNBC0

Журналісти нібито неправильно передали слова Трампа про демократів

Трамп називав провідні медіа "ворогами народу"

Про це пише The Guardian. Зазначається, що на верхній частині сторінки розміщено напис: "Вводять в оману. Упереджено. Викрито". До списку тижневих порушників адміністрація віднесла Boston Globe, CBS News та The Independent,

"Вони звинувачуються в невірному викладі висловлювань Трампа про шістьох законодавців-демократів, які опублікували відео, яке закликає військовослужбовців не виконувати незаконні накази", — йдеться у матеріалі.

На сайті йдеться, що "демократи та фейкові ЗМІ навмисне створили враження, ніби президент Трамп віддавав військовим незаконні накази", і наголошується, що "всі його команди були законними". Крім того, там міститься заклик притягти до відповідальності членів Конгресу, які, на думку команди президента США, "підбурюють до непокори у Збройних силах Сполучених Штатів".

На цьому сайті також представлено "Зал ганьби правопорушників", куди входять Washington Post, CBS News, CNN та MSNBC (MS Now). Користувачам пропонують переглядати базу статей із зазначеними авторами та ярликами на кшталт "упередженість", "професійна недбалість".

Згідно з рейтингом, наразі найзліснішим порушником є Washington Post, CBS News, CNN і MSNBC (MS Now) займають друге та третє місця.

У приклад наводять матеріал Washington Post про можливе рішення Берегової охорони США виключити свастику та зашморг зі списку символів ненависті. Після публікації відомство переглянуло позицію, а газета в наступному тексті наголосила: "The Washington Post" пишається своєю точною та ретельною журналістикою".

Крім названих щотижневих порушників, на сторінці Білого дому також перераховані Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico та Axios серед довгого списку ЗМІ, звинувачених в упередженості чи дезінформації.

Запуск нового глави — це, як пише видання, черговий виток ескалації давньої кампанії Трамп проти ЗМІ. До цього він подавав позови проти Wall Street Journal та New York Times, укладав мирові угоди з ABC та CBS та називав провідні медіа "ворогами народу".

Також у матеріалі зазначено, що останні тижні Трамп також посилив персональні нападки на жінок-журналісток. На початку місяця він назвав кореспондентка Bloomberg News "свинею" через питання щодо файлів Епштейна, а журналістку ABC News — "жахливою людиною" після запиту про справу Джамаля Хашоггі.

