Снова скандал: Трамп эпически поругался с послом Австралии в США, в чем причина

Трамп подверг критике посла Австралии в США Кевина Радда — у них давний конфликт

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Австралии вступил в словесную перепалку с австралийским послом в Соединенных Штатах. Американский президент и посол, мягко говоря, не очень переносят друг друга на дух, а история конфликта насчитывает годы.

Как пишет американское издание Politico, во время совместной пресс-конференции Трампа с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе представитель одного из СМИ спросил президента США, нет ли у него разногласий с австралийским правительством. При этом журналист вспомнил эпизод с критикой экс-премьера Австралии Кевина Радда в адрес Трампа.

Трамп ответил "Я ничего о нем не знаю", очевидно забыв, что Радд, назначенный два года назад послом Австралии в США, тоже находится в зале. После этого президент поинтересовался, работает ли все еще Радд на австралийское правительство. Ему ответил уже лично посол: Радд отметил, что его критические комментарии были сделаны еще до того, как он вступил в должность посла.

"Возможно, он захочет извиниться… Вы мне не нравитесь и, пожалуй, никогда не понравитесь", — заявил в ответ Трамп, по которому было видно, что он крайне взбешен присутствием Радда.

Интересно, что по данным австралийского издания The Australian, после встречи Трампа и Альбанезе Радд побеседовал с президентом США и принес ему свои извинения. Трамп якобы благосклонно воспринял поступок австралийского посла, но официальных подтверждений этого нет. Несмотря на это, Радд может лишиться должности посла в США — на этом настаивает Лейбористская партия из-за скандала с Трампом.

Скандал между Трампом и Раддом

История неприязни между Дональдом Трампом и Кевином Раддом насчитывает по меньшей мере несколько лет. В 2020 году Радд опубликовал несколько постов в социальных сетях, в которых раскритиковал Трампа и его политику во время первого президентского срока. В частности, Радд назвал Трампа "изменником Запада" и "самым деструктивным президентом в истории" — у последнего это вызвало сильную ярость.

Сам Трамп в 2024 году заявлял, что если он выиграет президентские выборы, то Радд, назначенный послом Австралии за несколько лет до этого, "не пробудет на этом посту долго" — поскольку это "неприятный и неразумный человек", с которым Трамп не хочет сотрудничать. Впрочем, известно, что после победы Трампа на выборах в ноябре 2024 Радд удалил комментарии с критикой. А сам Трамп уже 10 месяцев у власти в США, но посол Австралии так и не сменился.

