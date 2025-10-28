Трамп устроил шоу в Японии: решил покорить военных своим фирменным жестом (видео)

Военные с улыбками наблюдали за легендарным танцем Трампа

Американский президент Дональд Трамп посетил авианосец USS George Washington в японском городе Йокосука. Перед моряками со сцены он исполнил свой фирменный танец под YMCA группы The Village People.

Что нужно знать:

Трамп в Японии отправился на военную базу в Йокосуке, где встретился с американскими военным и продемонстрировал им свой танец

Военные с улыбками наблюдали за плясками Трампа и снимали его на видео

Танец Трампа зародился в 2020 году во время его предвыборной кампании и благодаря своей узнаваемости он быстро превратился в мем и стал вирусным интернет-феноменом

После танца американский лидер выступил с речью

Соответствующее видео трамповского танца был опубликован в сети и уже собрал множество комментариев.

После танца Трамп выступил с речью, в которой подчеркнул, что США и Япония остаются друзьями, несмотря на "небольшой конфликт" в прошлом.

Наши отношения с Японией остаются близкими всё это время. Забавно, что с Японией у нас произошёл небольшой конфликт (атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — прим.ред). Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнёрами, каких вы только можете себе представить заявил Трамп.

Президент США также назвал американскую армию сильнейшей в мире.

USS George Washington — что это

В ноябре 2024 года США направили атомный авианосец Джордж Вашингтон (George Washington) в военно-морскую базу сил самообороны Японии Йокосука у входа в Токийский залив для передового развертывания на постоянной основе.

Авианосец George Washington

Авианосец "Джордж Вашингтон" был включен в состав ВМС США в 1992 году. Его водоизмещение – 104 200 тонн, длина – почти 333 метра. Корабль может нести до 90 самолетов и вертолетов и возглавляет ударную группу ВМС, в которую обычно входят два ракетных крейсера, несколько ракетных эсминцев и атомная подлодка.

