Трамп устроил шоу в Японии: решил покорить военных своим фирменным жестом (видео)
Военные с улыбками наблюдали за легендарным танцем Трампа
Американский президент Дональд Трамп посетил авианосец USS George Washington в японском городе Йокосука. Перед моряками со сцены он исполнил свой фирменный танец под YMCA группы The Village People.
Что нужно знать:
- Трамп в Японии отправился на военную базу в Йокосуке, где встретился с американскими военным и продемонстрировал им свой танец
- Военные с улыбками наблюдали за плясками Трампа и снимали его на видео
- Танец Трампа зародился в 2020 году во время его предвыборной кампании и благодаря своей узнаваемости он быстро превратился в мем и стал вирусным интернет-феноменом
- После танца американский лидер выступил с речью
Соответствующее видео трамповского танца был опубликован в сети и уже собрал множество комментариев.
После танца Трамп выступил с речью, в которой подчеркнул, что США и Япония остаются друзьями, несмотря на "небольшой конфликт" в прошлом.
Наши отношения с Японией остаются близкими всё это время. Забавно, что с Японией у нас произошёл небольшой конфликт (атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — прим.ред). Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнёрами, каких вы только можете себе представить
Президент США также назвал американскую армию сильнейшей в мире.
USS George Washington — что это
В ноябре 2024 года США направили атомный авианосец Джордж Вашингтон (George Washington) в военно-морскую базу сил самообороны Японии Йокосука у входа в Токийский залив для передового развертывания на постоянной основе.
Авианосец "Джордж Вашингтон" был включен в состав ВМС США в 1992 году. Его водоизмещение – 104 200 тонн, длина – почти 333 метра. Корабль может нести до 90 самолетов и вертолетов и возглавляет ударную группу ВМС, в которую обычно входят два ракетных крейсера, несколько ракетных эсминцев и атомная подлодка.
