Стала "похожа на Трампа"? В сети шутят над внешностью Мелании (видео)
Пользователи отмечают, что мимика и жесты Дональда и Мелании Трамп - идентичны
Первая леди США Мелания Трамп официально открыла рождественский сезон в Белом доме, приняв главную елку. Доставка в столицу состоялась в праздничной манере — дерево прибыло в Белый дом в экипаже, запряженном лошадьми — традиционно и торжественно. Однако украинцы закачали это событие, мол, на Украину летят ракеты, а они радуются гигантской елке.
Что следует знать
- Мелания Трамп встретила главную елку Белого дома, которую традиционно доставили конным экипажем
- Главной елкой стала сосна из Мичигана, выращенная компанией-победительницей национального конкурса
- Дерево установят в Голубой комнате, а публичный показ праздничного украшения для посетителей Белого дома планируют возобновить со 2 декабря
Что известно об этой елке
Главной елкой этого года стала 25-футовая (примерно 7,6 метров) сосна вида concolor fir. Она была выращена на ферме Korson’s Tree Farms в штате Мичиган.
Эта компания получила честь вырастить рождественскую елку для Белого дома. Дело в том, что Korson’s Tree Farms победила в национальном конкурсе елок, организованном Национальной ассоциацией рождественских елок, который организуют с 1966 года.
Установят сосну в одном из центральных залов Белого дома — Голубой комнате, где традиционно размещают "главный символ Рождества". Со 2 декабря планируют возобновить публичный показ праздничного убранства для посетителей. Однако из — за реконструкции Восточного крыла в Белом доме.
Образ Мелании Трамп
Для встречи главной елки Мелания выбрала стильный зимний лук. Длинное пальто кремового цвета, красные кожаные перчатки и туфли в клеточку от Manolo Blahnik, сообщает The Sun.
Когда эта новость разлетелась по сети, украинцы возмутились такой роскошью в США. Одни пишут в комментариях, что жалко срубленное дерево, а другие сравнивают новогодние праздники в Штатах и Украине.
- "До Рождества еще осыплется. Жаль, что такую красоту срубили. Сколько лет растет, чтобы богачи порадовались фотками"
- Кому елки, праздники, а кому ракеты на голову"
- "Украина поздравляет. А только украинским детям вместо елки летят ракеты"
Пользователь Threads, украинка Екатерина в своем посте отметила, что Мелания стала похожа на Дональда Трампа. По ее мнению, они пользуются услугами одного косметолога.
- "Знаете этот прикол, когда пары долго вместе, то партнеры становятся похожи друг на друга. Мне Мелания как будто начала превращаться в некое карикатурное подобие своего мужа, даже движения и мимика. То ли у них один хирург-косметолог на двоих"
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых неудачных образах Мелании Трамп. Бывшая модель неоднократно оказывалась в центре критики, выбирая наряды, которые выглядели совершенно неуместными для того или иного события.