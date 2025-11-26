Укр

Стала "похожа на Трампа"? В сети шутят над внешностью Мелании (видео)

Наталья Дума
Мелания Трамп Новость обновлена 26 ноября 2025, 11:36
Мелания Трамп. Фото Getty Images

Пользователи отмечают, что мимика и жесты Дональда и Мелании Трамп - идентичны

Первая леди США Мелания Трамп официально открыла рождественский сезон в Белом доме, приняв главную елку. Доставка в столицу состоялась в праздничной манере — дерево прибыло в Белый дом в экипаже, запряженном лошадьми — традиционно и торжественно. Однако украинцы закачали это событие, мол, на Украину летят ракеты, а они радуются гигантской елке.

  • Мелания Трамп встретила главную елку Белого дома, которую традиционно доставили конным экипажем
  • Главной елкой стала сосна из Мичигана, выращенная компанией-победительницей национального конкурса
  • Дерево установят в Голубой комнате, а публичный показ праздничного украшения для посетителей Белого дома планируют возобновить со 2 декабря

Что известно об этой елке

Главной елкой этого года стала 25-футовая (примерно 7,6 метров) сосна вида concolor fir. Она была выращена на ферме Korson’s Tree Farms в штате Мичиган.

Эта компания получила честь вырастить рождественскую елку для Белого дома. Дело в том, что Korson’s Tree Farms победила в национальном конкурсе елок, организованном Национальной ассоциацией рождественских елок, который организуют с 1966 года.

Установят сосну в одном из центральных залов Белого дома — Голубой комнате, где традиционно размещают "главный символ Рождества". Со 2 декабря планируют возобновить публичный показ праздничного убранства для посетителей. Однако из — за реконструкции Восточного крыла в Белом доме.

Образ Мелании Трамп

Для встречи главной елки Мелания выбрала стильный зимний лук. Длинное пальто кремового цвета, красные кожаные перчатки и туфли в клеточку от Manolo Blahnik, сообщает The Sun.

Мелания Трамп
Мелания Трамп встретила елку. Фото: Getty Images

Когда эта новость разлетелась по сети, украинцы возмутились такой роскошью в США. Одни пишут в комментариях, что жалко срубленное дерево, а другие сравнивают новогодние праздники в Штатах и Украине.

  • "До Рождества еще осыплется. Жаль, что такую красоту срубили. Сколько лет растет, чтобы богачи порадовались фотками"
  • Кому елки, праздники, а кому ракеты на голову"
  • "Украина поздравляет. А только украинским детям вместо елки летят ракеты"
В сети раскритиковали главную елку Белого дома
Критика елки в Белом доме

Пользователь Threads, украинка Екатерина в своем посте отметила, что Мелания стала похожа на Дональда Трампа. По ее мнению, они пользуются услугами одного косметолога.

  • "Знаете этот прикол, когда пары долго вместе, то партнеры становятся похожи друг на друга. Мне Мелания как будто начала превращаться в некое карикатурное подобие своего мужа, даже движения и мимика. То ли у них один хирург-косметолог на двоих"
Меланию Трамп раскритиковали
Меланию Трамп раскритиковали

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых неудачных образах Мелании Трамп. Бывшая модель неоднократно оказывалась в центре критики, выбирая наряды, которые выглядели совершенно неуместными для того или иного события.

