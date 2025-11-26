Стала "похожа на Трампа"? В сети шутят над внешностью Мелании (видео)

Пользователи отмечают, что мимика и жесты Дональда и Мелании Трамп - идентичны

Первая леди США Мелания Трамп официально открыла рождественский сезон в Белом доме, приняв главную елку. Доставка в столицу состоялась в праздничной манере — дерево прибыло в Белый дом в экипаже, запряженном лошадьми — традиционно и торжественно. Однако украинцы закачали это событие, мол, на Украину летят ракеты, а они радуются гигантской елке.

Что следует знать

Мелания Трамп встретила главную елку Белого дома, которую традиционно доставили конным экипажем

Главной елкой стала сосна из Мичигана, выращенная компанией-победительницей национального конкурса

Дерево установят в Голубой комнате, а публичный показ праздничного украшения для посетителей Белого дома планируют возобновить со 2 декабря

Что известно об этой елке

Главной елкой этого года стала 25-футовая (примерно 7,6 метров) сосна вида concolor fir. Она была выращена на ферме Korson’s Tree Farms в штате Мичиган.

Эта компания получила честь вырастить рождественскую елку для Белого дома. Дело в том, что Korson’s Tree Farms победила в национальном конкурсе елок, организованном Национальной ассоциацией рождественских елок, который организуют с 1966 года.

Установят сосну в одном из центральных залов Белого дома — Голубой комнате, где традиционно размещают "главный символ Рождества". Со 2 декабря планируют возобновить публичный показ праздничного убранства для посетителей. Однако из — за реконструкции Восточного крыла в Белом доме.

Образ Мелании Трамп

Для встречи главной елки Мелания выбрала стильный зимний лук. Длинное пальто кремового цвета, красные кожаные перчатки и туфли в клеточку от Manolo Blahnik, сообщает The Sun.

Мелания Трамп встретила елку. Фото: Getty Images

Когда эта новость разлетелась по сети, украинцы возмутились такой роскошью в США. Одни пишут в комментариях, что жалко срубленное дерево, а другие сравнивают новогодние праздники в Штатах и Украине.

"До Рождества еще осыплется. Жаль, что такую красоту срубили. Сколько лет растет, чтобы богачи порадовались фотками"

Кому елки, праздники, а кому ракеты на голову"

"Украина поздравляет. А только украинским детям вместо елки летят ракеты"

В сети раскритиковали главную елку Белого дома

Критика елки в Белом доме

Пользователь Threads, украинка Екатерина в своем посте отметила, что Мелания стала похожа на Дональда Трампа. По ее мнению, они пользуются услугами одного косметолога.

"Знаете этот прикол, когда пары долго вместе, то партнеры становятся похожи друг на друга. Мне Мелания как будто начала превращаться в некое карикатурное подобие своего мужа, даже движения и мимика. То ли у них один хирург-косметолог на двоих"

Меланию Трамп раскритиковали

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых неудачных образах Мелании Трамп. Бывшая модель неоднократно оказывалась в центре критики, выбирая наряды, которые выглядели совершенно неуместными для того или иного события.