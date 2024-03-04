Буратино это Пиноккио, Айболит это врач Дулиттл: советские сказки, которые были украдены у Запада

Не украли, а вдохновились?

Советский союз известен своей любовью к "заимствованию" западной техники, фильмов и почти всего. То же касается и сказок, которые во времена СССР любили и дети, и взрослые.

"Телеграф" подготовил для вас подборку украденных у Запада советских сказок. Самые известные из этого списка "Золотой ключик" и "Айболит".

"Золотой ключик" Толстого

Пиноккио и Буратино

Эта сказка является одним из самых очевидных примеров плагиата. Все знают, что "Золотой ключик" Алексея Толстого вышел в свет в 1936 году. Но за пятьдесят лет до этого в Италии Карл Коллоди написал очень похожую сказку — "Пиноккио".

Заметим, что русский автор не только списал основных персонажей, но почти слово в слово скопировал целые сцены из итальянской книги. Также свою роль в написании "оригинального" Буратино сыграло то, что в 1924 году Алексей Толстой был редактором советского издания "Пиноккио". Очевидно, именно тогда он и вдохновился идеей создать нечто подобное.

Впоследствии автор добился запрета переиздания "Пиноккио" и таким образом продвигал в массы собственную книгу.

"Волшебник Изумрудного города" Волкова

Кадр из мультика "Волшебник Изумрудного города"

Прототипом советского произведения стал "Волшебник из страны Оз", написанный в 1900 году Лайменом Фрэнком Баумом. В 1939 году советские читатели познакомились с "Волшебником Изумрудного города" Александра Волкова. Когда сказка вышла в печать, она не имела отличий от зарубежного аналога, и скорее могла называться "художественным переводом".

"Приключения Незнайки" Носова

Сравнение книг

У этой сказки самая запутанная история плагиата, ведь Николай Носов, который и написал "Приключения Незнайки", впервые рассказал о своем замысле 1952 года украинскому писателю Богдану Чалому. Российский автор "вдохновился" книгой Анны Хвольсон "Царство малышей". Она, в свою очередь, взяла идею книги и имена персонажей у художника Палмера Кокса. В 1880-х он выпустил целую серию комиксов под названием "Невероятные приключения лесных человечков".

"Доктор Айболит" Чуковского

Сравнение книг

Это фактически копия оригинальной всемирно известной истории — "Доктор Дулитл". Корней Чуковский позаимствовал все у западного бестселлера — героев, сюжетную линию и т.п. Советский автор отрицал плагиат, но сходство слишком велико, чтобы верить в неподдельность.

"Старый Хоттабыч" Лазаря Логина

Кадр из фильма "Хаттабыч"

В основе этого рассказа положена оригинальная история "Медный кувшин" английского писателя Ф. Энсти.

Советский вариант имеет незначительные отличия, которые продиктованы идеологической составляющей. Например, пионер Васька убеждал Хоттабыча в том, насколько хорошо жить в СССР и отказывался от подарков джина из-за "чувства частной собственности".

Заметим, что все же произведения закончились по-разному: в английской сказке джин вернулся в кувшин, а в советской - стал обычным человеком.

Ранее "Телеграф" писал о настоящей жизни в советской коммуналке.