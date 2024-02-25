"Страх и ненависть в советской коммуналке": как в СССР несколько семей делили 60 квадратных метров

Долгое время в Советском Союзе остро стоял вопрос жилья

Понятие "коммунальные квартиры" возникло еще на заре Советского Союза. Той страны уже давно нет, а вот квартиры до сих пор тут. К примеру, российский Санкт-Петербург к своим многочисленным титулам и сегодня может добавить еще такой — "столица коммуналок".

"Телеграф" разобрался, как во времена СССР в одной квартире могли уживаться совершенно чужие друг другу люди. И какие правила они соблюдали, чтобы не поубивать друг друга.

Откуда взялись советские "коммуналки"

Первые "коммунальные квартиры" появились еще в Российской империи, примерно в первой половине XIX века. После Октябрьской революции и прихода к власти большевиков, жилищный вопрос стал еще острее. Индустриализация требовала новых рабочих рук, поэтому города наводнялись, а жилья не хватало. Решения нашли сразу: реквизировали жилье у дворянства, а тех, кто до сих пор оставался в СССР — уплотнили.

Обычно бывшим владельцам квартир оставляли только одну комнату, остальные заселялись другими жителями. В 1924 году даже возникли нормы: одному человеку принадлежит 8,2 м2. Чтобы выжить в таких условиях, нужны были правила. Они были негласны, однако известны всем жителям.

"Ничейное" пространство в коммуналке

Пространство в коммуналке делилось на две категории: собственное и "ничейное". К первой относились комнаты жителей. Пространство без хозяина – коридоры, ванная или душевая, кухня, туалет. Так сказать, места общего пользования.

Первое негласное правило коммуналки – за "ничейные" просторы никто не отвечает. По этой причине часто коридоры, кухня, ванна или туалет выглядели, мягко говоря, удручающе. Если что-то ломалось на нейтральной территории, чинить это могли годами. Ремонт в "ничейных" комнатах тоже никогда не проводили.

Обычная кухня обычной коммуналки

Нейтральные территории постепенно загромождались вещами обитателей. В коридорах, например, вешали белье и хранили велосипеды. Места катастрофически не хватало. Касаться чужого имущества не рекомендовалось.

Коридор коммунальной квартиры

Ванна и туалет

В советские времена стены туалетов завешивались сиденьями для унитаза: по одному на каждую семью. Туалетная бумага, если таковая имелась… тоже, была своя, подписанная. Пользоваться чужими сиденьями и воровать бумагу строго воспрещалось. В коммуналке ничего не скроешь, рано или поздно владелец "сокровищ" узнавал о нарушителе.

Пользоваться ванной или душевой нужно было по графику. Кто-то мылся, например, утром, другая семья вечером. Или же за комнатой были закреплены лишь конкретные дни для "банных процедур". Как правило, в ванной никто не лежал. Использовали ее как душ, потому что в большинстве случаев она была проржавевшей и весьма несимпатичной.

Ванная комната в коммуналке

Долго мыться не разрешали и соседи. В других квартирах могли даже стучать в стену или дверь тем, кто решил понежиться под горячим душем.

Похожая ситуация была и с туалетом. Занять его на длительное время – значит вызвать гнев соседей. Туалеты тоже не отличались чистотой. На унитаз было страшно глянуть, бачок часто подтекал, но чинить "ничейное" никто не торопился.

Санузел в коммуналке: каждому по сиденью

Кухня в коммуналке

Правила поведения на кухне зависели от площади помещения. На совсем крошечных кухнях стояли две-три плиты и один стол. Тогда плиты делили пополам (каждому жителю по две конфорки). Проводить дни рождения или праздники на такой кухне мало кому захотелось бы, в основном из-за ее состояния.

Даже у самых чистоплотных обитателей кухня часто выглядела весьма удручающе, как и все "общественные" просторы коммуналок. Также здесь почти всегда было очень накурено. В любой квартире оказывался любитель подымить, а зачастую и не один.

Иногда белой металлической поверхностью плиты проходила негласная граница из грязи: слева чистоплотные соседи мыли прибор, а справа налипал толстый слой жира. Обеденными столами часто пользовались поочередно. На кухне вешали расписание. В некоторых коммуналках ужинали и обедали вместе, готовили еду тоже вместе. Перед этим коллегиально согласовывали меню.

Коридор как "Выручай-комната" во франшизе о Гарри Поттере

Коридор коммунальной квартиры всегда и всюду имел одну характерную черту — груды хлама. Все не нужное, что было жалко выбросить или "а вдруг когда-то пригодится", выставлялось в коридор. Так что старые тазики, висящие на стенах, прислоненные к шкафам лыжи, разбитые деревянные ящики, старые чемоданы и сломанные торшеры — все находило последнее убежище именно здесь.

От стены к стене были натянуты длинные веревки, на которых сушилась одежда и даже нижнее белье: в коммуналке стыдиться было невозможно. Дополняли картину дети, носившиеся по коридору. Часто они тут же катались на велосипедах или играли в мяч. Коридор выполнял хозяйственные, а иногда даже развлекательные функции.

Типичный коридор коммунальной квартиры

Конфликты в коммуналках – обычное дело

Когда несколько семей вместе делят пятикомнатную квартиру, конфликтов не избежать. Особенно часто ссорились, если соседи отказывались идти на компромисс в том или ином вопросе, из-за особенностей характера или в квартире жили злоупотреблявшие алкоголем люди. Основными причинами скандалов становились шум, кражи продуктов или попытки изменить установленный порядок проживания. Еще одним вечным поводом для споров становился вопрос ремонта "ничейных" просторов. Обои в коридоре могли свисать лохмотьями, вода из кранов постоянно капать, а линолеум был в дырах — ремонтировать это никто не хотел, потому что оно никому не принадлежало. Доходило до того, что перегоревшую простую лампочку не меняли годами: соседи спорили, чья сейчас очередь.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, как отдыхали в СССР и какие товары на курорте были в дефиците.