"Либерализация по-советски": как в СССР "облегчили" жизнь женщинам

Современные леди не стали бы завидовать гражданкам Советского Союза

В 1969 году при Леониде Брежневе в республиках начали обновлять семейные кодексы, пытаясь сделать их более либеральными. Однако это не сделало жизнь советских женщин легче и проще.

Гражданка была "защищена" законом только в официальном браке, но брачных договоров тогда не было. Разводы, как и ранее, не приветствовались и получить их было крайне тяжело, только если суд признает, что распад этой семьи непоправим, сообщает "Телеграф".

Суды делали все возможное, чтобы сохранить "ячейку общества". Поэтому даже если муж и жена хотели разорвать брак, им приходилось набраться терпения.

Еще сложнее было женщинам, которые подавали на развод без согласия супруга. В этом случае судебные заседания могли быть многочисленными. Особенно если у четы были дети и имущество (а оно точно было общим, в СССР по-другому и быть не могло).

Интересно, что этот семейный кодекс якобы либерализировали. Например, убрали оттуда норму на запрет браков с иностранцами. Ее ввели в 1947 году при Сталине, чтобы вернуть женщин в Советский Союз.

По новому семейному кодексу, советские гражданки могли выходить замуж за иностранцев. Вот только женщины не могли выехать за границу, а значит, и познакомиться с будущим супругом. Поэтому эта "либерализация по-советски" не упростила жизнь дам в этом плане.

Хотя, если и удавалось каким-то образом познакомиться с гражданином другой страны, заключить с ним брак было практически нереально. По всему Союзу было только несколько ЗАГСов, которые могли бы его зарегистрировать. Причем для этого нужно было собрать множество бумаг и везде объяснять, почему женщина хочет выйти замуж именно за этого мужчину. Это был крайне непростой, длительный и даже унизительный процесс.

По этому семейному кодексу жили до развала Советского Союза. Сейчас украинки могут свободно выходить замуж за кого желают, несмотря на гражданство, и имеют возможность защитить себя брачным договором.

Ранее "Телеграф" писал, что гражданки СССР могли попасть в тюрьму за брак не с тем мужчиной. Из-за запретной любви их могли обвинить в антисоветской деятельности и шпионаже.