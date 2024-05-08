Тариф на газ до мая 2025 года: сколько будут платить украинцы, озвучены цены

В зависимости от компании цена будет колебаться в пределах двух гривен

Украинские поставщики газа обнародовали тарифы, которые будут действовать до конца апреля 2025 года. За этот период стоимость голубого топлива расти не будет. Это касается также и компании "Нафтогаз", услугами которой пользуются примерно 98% населения.

На ближайший год поставщики не изменили тарифы и украинцы будут платить по прежним ценам. В зависимости от компании цена будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн. Об этом пишет ГазПравда.

Из всего списка поставщиков Эру Людям и Галнефтегаз указали, что эти тарифы будут актуальны до августа 2024 года. Что будет с ценами далее — пока информации нет.

Какие тарифы установили компании:

ТОВ "Еру Людям" – 7,70 грн (с 1 мая 2023 года до 31 августа 2024 года);

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн;

ТОВ ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн;

ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" – 7,96 грн;

ТОВ "Прикарпат Енерго трейд" – 7,98 грн;

ТОВ "Полтавагаз Збут" – 7,99 грн;

ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" – 7,99 гривні (с 1 сентября 2023 года до 30 августа 2024 года);

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 грн;

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (Yasno) – 8,46 грн;

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (Yasno) – 8,46 грн;

ТОВ "Асканія Енерджі" – 9,95 грн;

ТОВ "Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде уверены, что в Украине следует пересмотреть тарифы на электроэнергию. В противном случае зимой может быть большой дефицит мощностей и свет будут отключать на длительное время.