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Тариф на газ до мая 2025 года: сколько будут платить украинцы, озвучены цены

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Сколько украинцы будут платить за газ до 2025 года Новость обновлена 08 мая 2024, 14:17
Сколько украинцы будут платить за газ до 2025 года. Фото Коллаж "Телеграф"

В зависимости от компании цена будет колебаться в пределах двух гривен

Украинские поставщики газа обнародовали тарифы, которые будут действовать до конца апреля 2025 года. За этот период стоимость голубого топлива расти не будет. Это касается также и компании "Нафтогаз", услугами которой пользуются примерно 98% населения.

На ближайший год поставщики не изменили тарифы и украинцы будут платить по прежним ценам. В зависимости от компании цена будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн. Об этом пишет ГазПравда.

Из всего списка поставщиков Эру Людям и Галнефтегаз указали, что эти тарифы будут актуальны до августа 2024 года. Что будет с ценами далее — пока информации нет.

Какие тарифы установили компании:

  • ТОВ "Еру Людям" – 7,70 грн (с 1 мая 2023 года до 31 августа 2024 года);
  • ТОВ "Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн;
  • ТОВ ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн;
  • ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" – 7,96 грн;
  • ТОВ "Прикарпат Енерго трейд" – 7,98 грн;
  • ТОВ "Полтавагаз Збут" – 7,99 грн;
  • ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" – 7,99 гривні (с 1 сентября 2023 года до 30 августа 2024 года);
  • ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 грн;
  • ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (Yasno) – 8,46 грн;
  • ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (Yasno) – 8,46 грн;
  • ТОВ "Асканія Енерджі" – 9,95 грн;
  • ТОВ "Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде уверены, что в Украине следует пересмотреть тарифы на электроэнергию. В противном случае зимой может быть большой дефицит мощностей и свет будут отключать на длительное время.