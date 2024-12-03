Ніякого "алого" та "лазурного": як правильно називати незвичайні кольори українською

Хвилинка цікавих фактів

З початку повномасштабної війни багато українців намагаються переходити на рідну мову. Втім, не всі знають, як правильно називаються деякі кольори та відтінки українською мовою.

Щоб не використовувати суржикові слова і правильно говорити "Телеграф" підготував для вас невелику шпаргалку. Запам’ятовуйте та готуйтеся дивувати співрозмовників!

Так, в українській мові існує багато колоритних назв кольорів та відтінків, які здатні збагатити мову кожного з нас.

Пропонуємо до вашої уваги добірку-інструкцію по кольоровій гамі:

ізумрудний— смарагдовий

каштановий — брунатний

алий — жаристий, криваво-червоний

індиго (яскраво-синій) — кубовий

васильковий — блаватний, волошковий

кораловий — коралевий

сиреневий — бузковый

янтарний — бурштиновий

багровий — багряний

пурпурний — пурпуровий

лазурний — лазуровий

золотистий — золотавий

оранжевий — помаранчевий

срібний — сріблястий

А ця невеличка підказка допоможе вам запам’ятати послідовність кольорів веселки.

Нагадаємо, ми розповідали, що українською є аж сім правильних варіантів, як ще назвати холодець. Майже в кожній з областей України була своя назва цієї страви.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як спілкуватися українською у громадському транспорті. За допомогою цих фраз можна змоделювати різні ситуації та завжди виглядати на рівні.