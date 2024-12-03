Ніякого "алого" та "лазурного": як правильно називати незвичайні кольори українською
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Хвилинка цікавих фактів
З початку повномасштабної війни багато українців намагаються переходити на рідну мову. Втім, не всі знають, як правильно називаються деякі кольори та відтінки українською мовою.
Щоб не використовувати суржикові слова і правильно говорити "Телеграф" підготував для вас невелику шпаргалку. Запам’ятовуйте та готуйтеся дивувати співрозмовників!
Так, в українській мові існує багато колоритних назв кольорів та відтінків, які здатні збагатити мову кожного з нас.
Пропонуємо до вашої уваги добірку-інструкцію по кольоровій гамі:
- ізумрудний— смарагдовий
- каштановий — брунатний
- алий — жаристий, криваво-червоний
- індиго (яскраво-синій) — кубовий
- васильковий — блаватний, волошковий
- кораловий — коралевий
- сиреневий — бузковый
- янтарний — бурштиновий
- багровий — багряний
- пурпурний — пурпуровий
- лазурний — лазуровий
- золотистий — золотавий
- оранжевий — помаранчевий
- срібний — сріблястий
А ця невеличка підказка допоможе вам запам’ятати послідовність кольорів веселки.
Нагадаємо, ми розповідали, що українською є аж сім правильних варіантів, як ще назвати холодець. Майже в кожній з областей України була своя назва цієї страви.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як спілкуватися українською у громадському транспорті. За допомогою цих фраз можна змоделювати різні ситуації та завжди виглядати на рівні.