Рус

Ніякого "алого" та "лазурного": як правильно називати незвичайні кольори українською

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кольори українською Новина оновлена 03 грудня 2024, 14:01
Кольори українською. Фото Колаж "Телеграфу"

Хвилинка цікавих фактів

З початку повномасштабної війни багато українців намагаються переходити на рідну мову. Втім, не всі знають, як правильно називаються деякі кольори та відтінки українською мовою.

Щоб не використовувати суржикові слова і правильно говорити "Телеграф" підготував для вас невелику шпаргалку. Запам’ятовуйте та готуйтеся дивувати співрозмовників!

Так, в українській мові існує багато колоритних назв кольорів та відтінків, які здатні збагатити мову кожного з нас.

Пропонуємо до вашої уваги добірку-інструкцію по кольоровій гамі:

  • ізумрудний— смарагдовий
  • каштановий — брунатний
  • алий — жаристий, криваво-червоний
  • індиго (яскраво-синій) — кубовий
  • васильковий — блаватний, волошковий
  • кораловий — коралевий
  • сиреневий — бузковый
  • янтарний — бурштиновий
  • багровий — багряний
  • пурпурний — пурпуровий
  • лазурний — лазуровий
  • золотистий — золотавий
  • оранжевий — помаранчевий
  • срібний — сріблястий

А ця невеличка підказка допоможе вам запам’ятати послідовність кольорів веселки.

Нагадаємо, ми розповідали, що українською є аж сім правильних варіантів, як ще назвати холодець. Майже в кожній з областей України була своя назва цієї страви.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як спілкуватися українською у громадському транспорті. За допомогою цих фраз можна змоделювати різні ситуації та завжди виглядати на рівні.

Теги:
#Українська мова #Кольору #Мова