Как сказать "обаятельный" на украинском: три точных соответствия

Самые меткие украинские аналоги русского слова "обаятельный"

Многие украинцы в повседневном общении используют русизмы, не зная удельно украинских соответствий. Один из них – слово "обаятельный".

Как правильно передать это понятие на украинском языке? "Телеграф" нашел не менее трех соответствий.

Как правильно на украинском

Русское слово "обаятельный" имеет несколько точных украинских соответствий, каждое из которых подчеркивает разные оттенки значения:

"чарівливий" — ближайший по содержанию вариант, передающий способность человека очаровывать, привлекать к себе других своей личностью и манерами. Это слово происходит от глагола "чарувати" и лучше всего описывает магнетическую привлекательность личности.

— ближайший по содержанию вариант, передающий способность человека очаровывать, привлекать к себе других своей личностью и манерами. Это слово происходит от глагола "чарувати" и лучше всего описывает магнетическую привлекательность личности. "привабливий" – более нейтральный вариант, что означает способность вызывать симпатию, притягивать к себе. Это слово можно использовать относительно как внешности, так характера человека.

– более нейтральный вариант, что означает способность вызывать симпатию, притягивать к себе. Это слово можно использовать относительно как внешности, так характера человека. "принадливий" — менее распространенный, но также точный ответчик. Происходит от слова "принада" (то, что манит, притягивает) и обозначает человека, обладающего особой привлекательностью, шармом.

В разных контекстах можно также использовать такие синонимы как "чарівний", "звабливий", "принадний", "вабливий". Выбор конкретного слова зависит от контекста и стилистической окраски, которой вы хотите достичь. Следовательно, вместо калькирования со русского, следует обогащать свою речь естественными украинскими словами, которые точно и образно передают нужное значение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на украинском означает "рондель". Вы его точно слышали.