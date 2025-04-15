Хватит поздравлять "от всего сердца": как искоренить популярную ошибку

Суржик может быть едва заметным в повседневной речи, однако некоторые фразы следует говорить правильно

Торжественные и искренние приветствия часто сопровождаются фразой, призванной подчеркнуть особое отношение к адресату. Нередко это изречения, с которых начинается большинство пожеланий: "от всего сердца", "от всей души" или похожие на них конструкции.

Так говорить не правильно. В книге "Антисуржик" под редакцией Александры Сербенской отмечается, что в украинском языке правильно использовать другие конструкции:

з усього серця

щиросердно

щиросердо

сердечно.

Какие фразы часто употребляют неправильно в украинском языке

Еще одна распространенная ошибка при поздравлениях с праздниками – желать "благополуччя". Такого слова в украинском языке нет. Лучше желать добробуту, достатку или гараздів.

"Благополуччя" оставьте россиянам, в Украине — добробут

Среди других частотных ошибок в книге "Антисуржик" также называют конструкции со словом "відправити" и его производными. Відправляють в дорогу, в школу, в похід, или листи. Эти фразы на украинском звучат иначе:

споряджати в дорогу

випровадити до школи

надіслати листа

вирушати в похід.

Поэтому присылая письмо с приветствиями следует обратить внимание, что чистосердечное пожелание благосостояния и здоровья должно принести не только теплые чувства, но и не резать слух суржиком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие жизненные русские слова имеют заменители на украинском языке, однако их часто забывают. Если вы вдруг не знаете, как будет "смущает" или "припекло" на украинском — это легко исправить.