Плохо прикрутили? В Николаеве подростки "украли" скамейку возле McDonalds и спровоцировали баталии в сети

В комментариях началась минибитва

Курьез произошел возле одного из ресторанов McDonald’s в Николаеве — пользователи соцсетей сообщили об "исчезновении" скамейки, которую якобы демонтировали неизвестные прямо на глазах прохожих. Видео момента возмутило обсуждение: одни считают, что скамейку украли, другие — что ее только переставили.

Видео распространили в городских пабликах. На нем лавочку сначала поднимают два человека, а затем несут в неизвестном направлении.

Комментарии разделились: одни возмущаются дерзостью, другие утверждают, что это "знакомые, просто передвинувшие ее, потому что стояла криво".

Напоследок один из пользователей предложил прекратить споры — мол, "завтра сам придешь, увидишь, что скамейка на месте". А еще один, чтобы остановить спор между комментаторами по поводу "мелочей", сам пообещал приложить руку к тому, чтобы объект ссоры таки исчез.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе заметили мужчину, который прогуливался по городу в маске лошади. Его появление на улицах сразу вызвало волну шуток в соцсетях. Пользователи насмехались над "лошадью в пальто" и в шутку сравнивали прохожего с министром иностранных дел России, намекая на внешнее сходство. Другие же предположили, что это "ухилянт", решивший замаскироваться от работников ТЦК.