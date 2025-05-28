Россияне украли это украинское слово и сделали частью своей культуры: удивительная история

Почему русские используют украинское слово для обозначения любимого блюда: языковая загадка

Русский язык имеет собственное слово для обозначения блюда из кисломолочного продукта — "творожник". Но чаще россияне используют украинское слово "сырник", которое происходит от "сыр".

По одной из версий, "сырник" попал в русский язык с украинского. В украинском языке слово "сир" означает как твердый сыр, так и то, что русские называют "творогом" — кисломолочный продукт для приготовления сырников.

Слово "сыр" использовали еще в древнерусском языке для обозначения кисломолочного продукта. А уже в 19 веке "Толковый словарь живого великорусского языка" Владимира Даля также толковал "сырь" именно в таком смысле.

Сырники готовят из домашнего творога, муки и яиц с добавлением соли, сахара по вкусу. Их поджаривают на сливочном масле или масле до золотистой корочки. Блюдо происходит из традиционной крестьянской кухни и имеет давнюю историю. Сырники упоминаются в описаниях украинского быта и древнейших поварских книгах XVIII – первой половины XIX веков как популярная крестьянская еда.

Ингредиенты для сырников всегда были доступны в украинских селах, поэтому блюдо можно считать аутентично украинским. Центральная и восточная Украина считаются родиной классических cырников в том виде, как их знают сегодня.

Ранее "Телеграф" писал, какое украинское слово украла Россия и пользуется им до сих пор.