Это украинское слово украла Россия и пользуется им до сих пор: как оно звучит

Не только русские слова вытесняли удельно украинские, но случалось и наоборот

Мало кто знает, но многие украинские слова прочно закрепились в языках соседних стран, особенно в русском и польском. Некоторые даже вытеснили местные соответствия и стали привычными для носителей этих языков.

Больше украинизмов попало в русский язык еще в XIX веке или раньше. Одним из самых ярких примеров является слово "гречка", которое в русском языке полностью заменило оригинальное "гречиха". Об этом сообщила языковед Оксана Суховой, преподаватель Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко, передает "Эспрессо".

В русский вошли такие украинские слова как "бондарь", "вареник", "галушка", "корж", "кожух", "парень", "хлебороб" и "школяр". Особо интересно, что некоторые украинские слова полностью заменили российские аналоги. Например, украинская "пасека" (пасіка) вытеснила российскую "пчеловод", "сырник" заменил "творожник", а "хлебороб" стал популярнее "хлебопашец".

Слово "борщ" распространилось практически по всему миру и адаптировалось к разным языкам. Итальянцы говорят "borsch", немцы — "Borschtsch", поляки — "barszcz", румыны — "borş", французы — "Borscht", чехи — "boršč", а венгры — "borscs". Даже белорусы используют схожую форму "борщ".

Не менее популярным стало слово "козак", хотя его происхождение до сих пор вызывает споры среди языковедов. Англичане и чехи говорят "Cossack", немцы — "Kosak", поляки — "Kozak", румыны — "cazac", французы — "Cosaque", а венгры — "kozák". Русский и белорусский языки используют форму "казак".

Среди славянских языков хорошо прижилось украинское слово "черешня". Белорусы говорят "черешня", поляки — "czeresnia" или "trzesnia", а россияне используют точно такую же форму как в украинской — "черешня".

Также ранее "Телеграф" писал, как правильно обращаться по-украински — "Дарья", "Дария" или "Дарина". Многие совершают одну и ту же ошибку