Росіяни вкрали це українське слово і зробили частиною своєї культури: історія, яка здивує

Чому росіяни використовують українське слово для позначення улюбленої страви: мовна загадка

Російська мова має власне слово для позначення страви з кисломолочного продукту — "творожник". Але частіше росіяни використовують українське слово "сирник", яке походить від "сир".

За однією з версій, "сирник" потрапив до російської мови з української. В українській мові слово "сир" означає як твердий сир, так і те, що росіяни називають "творогом" — кисломолочний продукт для приготування сирників.

Слово "сир" використовували ще в давньоруській мові для позначення кисломолочного продукту. А вже у 19 столітті "Тлумачний словник живої великоруської мови" Володимира Даля також тлумачив "сыр" саме в такому значенні.

Сирники готують з домашнього сиру, борошна та яєць з додаванням солі, цукру за смаком. Їх підсмажують на вершковому маслі або олії до золотистої скоринки. Страва походить з традиційної селянської кухні і має давню історію. Сирники згадуються в описах українського побуту та найдавніших кухарських книгах XVIII — першої половини XIX століть як популярна селянська їжа.

Інгредієнти для сирників завжди були доступними в українських селах, тому страву можна вважати автентично українською. Центральна та східна Україна вважаються батьківщиною класичних сирників у тому вигляді, як їх знають сьогодні.

Раніше "Телеграф" писав, яке українське слово вкрала Росія та користується ним до сих пір. Не лише російські слова витісняли питомо українські, але траплялось і навпаки