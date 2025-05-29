Клумба за копейки: как создать красивый и уютный цветник (фото)
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Главное – экспериментируйте и используйте доступные ресурсы
Создать клумбу собственноручно – это не только интересное занятие, но и шанс сделать уникальное зеленое место на вашем участке без лишних затрат. Чтобы оформить красивую клумбу бюджетно, стоит делать акцент не на дорогих материалах, а на креативности, простых инструментах и доступных вещах.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, как просто оформить собственный цветник.
1. Выбор места и формы клумбы
Определите участок, получающий достаточно солнца или имеющий тень, в зависимости от типа растений, которые хотите посадить. Форма клумбы может быть классической – круглой или овальной, или нестандартной – зигзагом или асимметричной, чтобы придать ей оригинальность. Для бюджетной обрамки используйте подручные материалы: камни, кирпич, обрезки деревянных досок или даже пластиковые бутылки.
2. Оформление бордюров
Вместо покупки готовых бордюров можно сделать их из природных материалов. Например, аккуратно выложить вокруг клумбы камни разного размера, или выкопать неглубокую траншею и установить пластиковые бутылки горлышком вниз, что выглядит оригинально и защищает землю от размывания.
3. Покрытие грунта
Чтобы клумба выглядела аккуратно, а почва не высыхала и не заросла сорняками, накройте ее мульчей — можно использовать сосновую кору, опилки, солому или даже мелкие веточки. Эти материалы часто можно получить бесплатно или за небольшую цену.
4. Декоративные элементы
Добавьте к клумбе небольшие аксессуары: старые глиняные горшки, выкрашенные в яркие цвета, деревянные или пластиковые фигурки, маленькие камешки, раскрашенные краской. Это сделает клумбу живой и уникальной. Если хотите, можете даже совершить небольшой "путь" из плоских камней.
5. Освещение
Для вечерней подсветки используйте солнечные фонарики, которые легко купить недорого или сделать самостоятельно, например из банок и светодиодов. Они не нуждаются в проводке и помогут подчеркнуть красоту клумбы в темное время суток.
6. Уют и функциональность
Если позволяет место, рядом с клумбой можно поставить небольшую скамеечку или сделать декоративный забор из подручных материалов. Это придаст комфорт и завершенность вашему садовому уголку.
Главное – экспериментируйте и используйте доступные ресурсы. Иногда самые дешевые материалы выглядят оригинальнее, если их правильно соединить. Такой подход позволит не только сэкономить, но и создать уютное место для отдыха у себя во дворе.
Ранее "Телеграф" писал, что многие растения не только добавляют красоты вашему саду или балкону, но и обладают ценными для здоровья свойствами. В материале мы рассказали, какие цветы высадить на клумбе, чтобы сделать ее "полезной".