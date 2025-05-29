Клумба за копейки: как создать красивый и уютный цветник (фото)

Главное – экспериментируйте и используйте доступные ресурсы

Создать клумбу собственноручно – это не только интересное занятие, но и шанс сделать уникальное зеленое место на вашем участке без лишних затрат. Чтобы оформить красивую клумбу бюджетно, стоит делать акцент не на дорогих материалах, а на креативности, простых инструментах и доступных вещах.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как просто оформить собственный цветник.

1. Выбор места и формы клумбы

Определите участок, получающий достаточно солнца или имеющий тень, в зависимости от типа растений, которые хотите посадить. Форма клумбы может быть классической – круглой или овальной, или нестандартной – зигзагом или асимметричной, чтобы придать ей оригинальность. Для бюджетной обрамки используйте подручные материалы: камни, кирпич, обрезки деревянных досок или даже пластиковые бутылки.

Фото: Pinterest

2. Оформление бордюров

Вместо покупки готовых бордюров можно сделать их из природных материалов. Например, аккуратно выложить вокруг клумбы камни разного размера, или выкопать неглубокую траншею и установить пластиковые бутылки горлышком вниз, что выглядит оригинально и защищает землю от размывания.

3. Покрытие грунта

Чтобы клумба выглядела аккуратно, а почва не высыхала и не заросла сорняками, накройте ее мульчей — можно использовать сосновую кору, опилки, солому или даже мелкие веточки. Эти материалы часто можно получить бесплатно или за небольшую цену.

Фото: Pinterest

4. Декоративные элементы

Добавьте к клумбе небольшие аксессуары: старые глиняные горшки, выкрашенные в яркие цвета, деревянные или пластиковые фигурки, маленькие камешки, раскрашенные краской. Это сделает клумбу живой и уникальной. Если хотите, можете даже совершить небольшой "путь" из плоских камней.

5. Освещение

Для вечерней подсветки используйте солнечные фонарики, которые легко купить недорого или сделать самостоятельно, например из банок и светодиодов. Они не нуждаются в проводке и помогут подчеркнуть красоту клумбы в темное время суток.

6. Уют и функциональность

Если позволяет место, рядом с клумбой можно поставить небольшую скамеечку или сделать декоративный забор из подручных материалов. Это придаст комфорт и завершенность вашему садовому уголку.

Фото: Pinterest

Главное – экспериментируйте и используйте доступные ресурсы. Иногда самые дешевые материалы выглядят оригинальнее, если их правильно соединить. Такой подход позволит не только сэкономить, но и создать уютное место для отдыха у себя во дворе.

Ранее "Телеграф" писал, что многие растения не только добавляют красоты вашему саду или балкону, но и обладают ценными для здоровья свойствами. В материале мы рассказали, какие цветы высадить на клумбе, чтобы сделать ее "полезной".