Львовянка взялась собственноручно "реставрировать" памятку: украинцы разгневаны (видео)

Одна из жительниц меняет вид фасада. Реакция львовян мгновенная, но есть и те, у кого возникли вопросы к власти города.

Во Львове немало домов, имеющих историческую и культурную ценность. Проводить самовольную замену окон или работы на фасаде в них нельзя, поэтому женщина, которая красила часть дома в белый на балконе изумила львовян.

Ее действия, снятые на видео в ТикТоке, вызвали шквал негативных комментариев. Часть из корреспондентов отметили, что уже сообщили на горячую линию Львова о таком "безобразии".

Другая часть комментаторов заметила, что вывески разнообразных магазинов портят историческое здание не меньше, а также нижняя часть уже окрашена.

Комментаторы отмечают двойные стандарты

Более того, в целом состояние исторических зданий во Львове сравнили с руинами. Службы не заботятся о домах, утверждают комментаторы.

Исторические дома разваливаются

Местные говорят — владельцы квартир в исторических зданиях и достопримечательностях подписывают охранный договор, согласно которому изменения фасада запрещены и должны быть предварительно согласованы. Женщина на видео может получить наказание за правонарушения.

Для домов на этой улице действуют особые правила

Если ориентироваться по внешнему виду здания — это дом на улице Пекарская, 3 в центре Львова.

Пекарская, 3 на карте

Этот дом на четыре этажа на Пекарской, 3 возведен в 1912 году по проекту Артура Шлеена. Скульптурное оформление – работа Франциска Томаша Берната. Фасад отличается необычным сочетанием мавританских и готических форм. Этот жилой дом с 1990 года – памятник архитектуры местного значения.

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