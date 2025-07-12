Не всегда в магазинах продают свежие яйца: узнайте, как их проверить

Срок использования яиц зависит от температуры хранения

Яйца – один из самых популярных продуктов на украинских кухнях, которые есть в холодильнике почти у каждого. Однако по своей привычности этот продукт может скрывать потенциальную опасность, если подойти к выбору небрежно.

В материале "РБК-Украина" объяснили, какие яйца нельзя покупать в магазине.

Чтобы не подвергнуться некачественному товару, важно внимательно относиться к выбору яиц, особенно в супермаркетах и на рынках. Следует проверять не только внешний вид, но и соблюдение условий хранения.

Основное правило — температура .Если яйца сохраняются при температуре не выше +2°C, их можно употреблять до 90 дней. В то время как при температуре до +20°C срок годности сокращается до 25 дней.

Кроме того, есть простой домашний способ проверки качества. Опустите яйцо в воду: свежее – останется лежать горизонтально на дне. Если же яйцо поднимается тупым концом вверх – его лучше не использовать для блюд без термической обработки.

На что следует обращать внимание при выборе яиц в магазине

Есть и еще одна деталь, о которой знает не каждый: яйца следует хранить тупым концом вверх. Здесь есть воздушная подушка, которая защищает желток от вредных бактерий, в частности сальмонеллы. Если хранить яйцо неправильно, оно теряет эту естественную изоляцию, что увеличивает риск заражения.

Эти советы не нуждаются в сложных манипуляциях, но позволят бережно подойти к выбору и хранению продукта, которым мы пользуемся каждый день. Старательное отношение к такой мелочи, как яйцо, — это инвестиция в безопасность вашей семьи.

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