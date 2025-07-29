Летнее наслаждение или билет в больницу? Почему не стоит покупать это мороженое

Это мороженое может довести вас в больницу

Летняя жара заставляет многих искать прохладу. И почти никогда прогулка в парке летом не обходится без мороженого. Уличные автоматы с мороженым как у McDonald’s привлекают доступной ценой и неповторимым вкусом.

Однако специалисты предупреждают о серьезных рисках для здоровья, связанных с такими сладостями. В частности, об этом сообщают в Управлении здравоохранения Кропивницкого горсовета.

Дело в том, что при производстве и хранении такой продукции часто нарушаются санитарные нормы. Последствия потребления некачественного мороженого могут быть намного дороже экономии на покупке.

Чем может быть опасным мороженое из автоматов

Санитарные требования предусматривают хранение готовой продукции в пределах 30 часов при температуре от минус 12 до минус 18 градусов. Однако владельцы автоматов часто игнорируют эти правила для прибыли.

Мороженое может оставаться в аппаратах в течение недели или даже дольше. За это время в нем активно размножаются болезнетворные бактерии, например кишечная палочка или сальмонелла. Эти микроорганизмы вызывают острые кишечные инфекции с тяжелыми симптомами.

Температурные режимы в уличных автоматах часто нарушаются из-за неисправностей оборудования или экономии электроэнергии. А перепады температуры создают идеальные условия роста патогенных микробов.

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