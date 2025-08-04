Это был самый популярный завтрак. Какое блюдо сейчас редко встретишь

Сейчас ее мало кто ест

Иногда самые простые вещи в жизни дарят наибольшее удовольствие. Среди них можно вспомнить блюдо, которое многие помнят с детства,

Хотя сегодня оно кажется странным или даже неожиданным для большинства. Его обычно делали на завтрак.

Этим блюдом является гречневая каша с молоком, сахаром и маслом. Если утром не было готовой каши, ее быстро готовили, просто смешивая остатки гречки с теплым молоком и добавляли немного сахара. Однако некоторые мамы могли взять и сгущенное молоко, растворить его в воде и уже на нем готовить кашу. Так она сразу была сладкой.

В целом молочную кашу делали не только из гречки. Чаще всего для каши использовали овсянку, манку, рис или пшено.

Молочная каша считалась не только полезной, но и доступной для большинства семей, ведь крупы и молоко были основными продуктами в большинстве домохозяйств. Многие дети привыкли к этому завтраку и уже во взрослом возрасте связывают его с уютом и теплом в родительском доме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть еще одно блюдо, которое напомнит вам детство.