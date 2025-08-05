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Забудьте слово "капюшон": как можно назвать его на украинском

Автор
Валерия Куценко
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В украинском языке есть свои аналоги к слову "капюшон" Новость обновлена 05 августа 2025, 13:47
В украинском языке есть свои аналоги к слову "капюшон". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Есть целых пять вариантов, как описать эту часть одежды на украинском

Реалии таковы, что как никогда важно работать над популяризацией и становлением украинского языка, а также очищением его от заимствованных слов и кальки. К примеру, не каждый знает, как на украинском языке можно назвать такую распространенную деталь одежды как "капюшон". "Телеграф" собрал несколько вариантов на замену.

Заметим, что в целом употребление слова "капюшон" в украинской речи не является ошибкой, — это слово произошло от французского "capuchon" и есть в словарях украинского языка.

Однако есть украинские аналоги, которыми можно заменить слово капюшон:

  • відлога;
  • каптур;
  • коба, кобка;
  • затула.

Вот несколько примеров, как эти слова употребляются в предложении:

  • Від швидкого руху відлога спала з її голови, плащ скотився з плечей.
  • Юрась .. натяг на голову відлогу плаща-дощовика й пірнув у темряву.
  • – Бувайте здоровенькі, бо мені ще на станцію треба, – промимрив він, нап'яв на голову каптура й пішов.
  • Поверх куртки вдягаю ще одну – вона вільніша, має каптур і виготовлена із тонкої водонепроникної тканини.
  • Багряне сонце. Дужка золотава стоїть над чорним каптуром гори.
  • – Здорові! – привітався він, скидаючи разом з кобою й шапку та показуючи ціле руно посивілого волосся на голові.
  • – Підніми затулу, то воно затишніше буде од вітру.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "взаимно" на украинском языке.

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#Украинский язык