Забудьте слово "капюшон": как можно назвать его на украинском

Есть целых пять вариантов, как описать эту часть одежды на украинском

Реалии таковы, что как никогда важно работать над популяризацией и становлением украинского языка, а также очищением его от заимствованных слов и кальки. К примеру, не каждый знает, как на украинском языке можно назвать такую распространенную деталь одежды как "капюшон". "Телеграф" собрал несколько вариантов на замену.

Заметим, что в целом употребление слова "капюшон" в украинской речи не является ошибкой, — это слово произошло от французского "capuchon" и есть в словарях украинского языка.

Однако есть украинские аналоги, которыми можно заменить слово капюшон:

відлога;

каптур;

коба, кобка;

затула.

Вот несколько примеров, как эти слова употребляются в предложении:

Від швидкого руху відлога спала з її голови, плащ скотився з плечей.

Юрась .. натяг на голову відлогу плаща-дощовика й пірнув у темряву.

– Бувайте здоровенькі, бо мені ще на станцію треба, – промимрив він, нап'яв на голову каптура й пішов.

Поверх куртки вдягаю ще одну – вона вільніша, має каптур і виготовлена із тонкої водонепроникної тканини.

Багряне сонце. Дужка золотава стоїть над чорним каптуром гори.

– Здорові! – привітався він, скидаючи разом з кобою й шапку та показуючи ціле руно посивілого волосся на голові.

– Підніми затулу, то воно затишніше буде од вітру.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "взаимно" на украинском языке.