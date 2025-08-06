Призраки, комнаты с ловушками и туннелями. Где в Украине находится загадочный форт (фото)

Его площадь достигает 4 га

В Украине есть немало уникальных и мистических мест, история которых окутана легендами. К примеру, Таракановский форт в Ровенской области.

Корреспондент "Телеграфа" в свое время побывал на территории форта. В этом материале покажем уникальные фото и расскажем об этом месте. Заметим, что этот форт называют еще Дубенский форт, Новая Дубенская крепость или форт-заплава Дубно.

Аристократический Таракановский форт считают городом привидений, который очаровывает своим изяществом и напоминает образцы британской колониальной архитектуры. Постройки форта имеют плавные очертания, большое количество аркад и архитектурного декора. Дубенский форт – это памятник фортификационного искусства XIX века. Он расположен на окраине села Тараканов Ровенской области над рекой Иквой. В настоящее время он частично разрушен.

Таракановский форт

Разрушенные стены и тропа

Площадь Таракановского форта около 4 гектаров. Сооружение имеет ромбовидную форму с длиной сторон до 240 метров, а вокруг форта глубокий ров с земляными валами. Попасть на территорию форта можно через 100-метровый подземный тоннель, в свое время ловушку для непрошеных гостей.

Таракановский форт

История

Строительство началось ориентировочно в 1873 году, а завершилось спустя 7 лет. Уже в то время общая смета составляла 66 миллионов. Это одно из первых зданий, где использовали бетон – новый материал для того времени.

Некоторые части хорошо сохранились

Впервые форт испытали во времена Первой мировой войны. Тогда россияне отошли без боя, а австрийцы захватили форт. Однако уже во время Брусиловского прорыва летом 1916 их выбили оттуда. Даже в межвоенные времена форта не было покоя, ведь он видел стычки польских и советских сил.

Интересно, что во время Второй мировой боевых действий непосредственно здесь не было, но оскверненные ходы были забетонированы как лаборатории или склады, вероятно, НКВД или нацистов.

Таракановский форт не был разрушен в ходе ни одной войны, но он постепенно разрушился из-за запущенности и природных факторов. Фактически он простоял более 130 лет без ремонта и постепенно осыпался. Большую роль в этом сыграла повышенная влажность в регионе.

Таракановский форт осенью

Таракановский форт

Легенды и мистика

"Город привидений"

Форт часто называют "городом привидений". По легендам, здесь бродят души австрийских солдат, погибших во время мировой войны. Эти привидения якобы можно увидеть в коридорах форта.

Одна из самых известных историй рассказывает о священнике. Он якобы до сих пор появляется в бывшей часовне форта. По словам местных, его тень можно увидеть в сумерках, а иногда даже услышать звуки службы, доносящиеся из заброшенных стен.

Часть хорошо сохранившегося здания

Ловушки и несчастные случаи

В свое время форт служил крепостью и имел немало ловушек, которые сохранились и по сей день. Согласно легендам, на территории форта есть комната-ловушка, где пол мгновенно переворачивался, когда туда кто-то заходит, а жертва падала в глубокий колодец.

Также подземные тоннели достаточно опасны. По преданию, некоторые люди, заблудившись в лабиринтах, не смогли найти выход и исчезли навсегда.

Удивительные символы

На стенах Таракановского форта можно увидеть загадочные символы. Они, по словам людей, время от времени появляются и исчезают. Некоторые считают, что здесь в свое время проходили магические ритуалы, поставившие свой отпечаток на форте.

Есть мнение, что гибели 200 австрийцев во время Первой мировой в Таракановском форте способствовала черная магия, поэтому их души не смогли покинуть это место.

Таракановский форт

Как добраться

На авто. Надо ехать по трассе Киев–Чоп (E40/M06) через Киев–Дубно–Тараканов. У кладбища в селе Тараканов свернуть с трассы на грунтовую дорогу. Проехать около 800 м, затем повернуть налево на возвышение (склон). Через ~100 м увидите входящий тоннель – он ведет непосредственно к форту.

Общественный транспорт

С Ровно ходят автобусы в направлении Тараканов (30-40 мин); конечная остановка – село Тараканов.

ходят автобусы в направлении Тараканов (30-40 мин); конечная остановка – село Тараканов. Из Дубно можно ехать на электричке или автобусом из Ровно или Львова в Дубно. Оттуда – маршруткой до села, далее пешком примерно 1 км до форта – через кладбище и колею в сторону леса.

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