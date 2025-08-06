Укр

Супермаркеты гипнотизируют покупателей этим трюком: на какие ценники лучше не вестись

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Акции в магазине Новость обновлена 06 августа 2025, 15:41
Акции в магазине. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Не все то золото, что блестит"

Ежедневно магазины прибегают к уловкам, которые привлекают покупателей делать большие покупки или переплачивать за продукты. Особое внимание они могут уделять ярким баннерам, афишам и ценникам.

Особое внимание традиционно привлекает красный цвет, воспринимаемый нами как сигнал: "Здесь скидка!". Но не каждый такой ценник гарантирует выгодную покупку, как разобрался Телеграф.

Уже много лет маркетологи используют цвета как инструмент воздействия на покупателя. Красный — один из самых эффективных: он привлекает внимание, вызывает эмоциональное возбуждение и ассоциируется со скидками. Достаточно лишь увидеть красную рамку или большую надпись "-20%", чтобы рука непроизвольно потянулась за товаром.

То есть формируется условный рефлекс, когда мозг автоматически связывает красный цвет с выгодной ценой. Но в реальности все не так просто.

Все чаще оказывается, что:

  • цена остается без изменений;
  • скидка составляет копейки или скудный процент;
  • цену на товар сначала специально поднимают, а затем снижают.
Как супермаркеты манипулируют нашим вниманием
Красные ценники

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каких продуктов лучше избегать, чтобы не купить несвежее.

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#Продукты #Опасность #Магазин