Вытаскивало аж 4 человека: на крючок попалась рыба с острым носом (видео)

Размер тела взрослых особей может достигать 4 метров

В начале лета четырем рыбакам удалось поймать гигантскую опасную рыбу, которая имеет острый нос. Сколько они с ней боролись — неизвестно.

Их добычей стал океанский марлин — огромная рыба с длинным и острым носом, которую обычно можно встретить в тропических и субтропических водах Атлантического и Тихого океанов. Этого красавца можно увидеть на видео пользователя ТикТок "jordan.f1sh".

Во время рыбалки мужчины использовали специальную удочку, однако этого оказалось мало. Дополнительно понадобились два специальных крючка: один зацепили за глаз рыбы, другой — за хвост, чтобы удержать ее и вытащить из воды.

Для справки

Океанский марлин считается одной из самых быстрых рыб в мире. Его удлиненное тело и характерный длинный нос помогают рассекать воду на скорости более 80 км/ч.

Взрослые особи могут вырастать более 4 метров в длину и весить более полутонны. В дикой природе марлины водятся у побережья Америки, Африки, Австралии, а также в Карибском море.

Как выглядит марлин

