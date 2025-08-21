Не навлеките беды: какой декор можно вешать только в гостиной и прихожей

Этот декор есть в каждом доме

В народных традициях зеркалам всегда приписывали особую силу. Их считали предметами, которые могут не только украшать интерьер, но и оказывать влияние на судьбу хозяев.

Поэтому существует ряд запретов, где зеркало категорически нельзя вешать, чтобы не навлечь беду. Об этих местах узнал "Телеграф".

Согласно приметам, зеркало не следует размещать:

напротив входной двери — оно якобы "выгоняет" удачу из дома;

в спальне напротив кровати — может мешать спокойному сну и провоцировать ссоры;

напротив окна — считается, что это "выбрасывает" тепло и изобилие наружу;

в темных коридорах или на лестнице такие места способствуют накоплению отрицательной энергии;

возле детской кровати – чтобы малыш не пугался собственного отражения.

Зеркало в комнате

Итак, зеркала, по народным приметам, лучше вешать в гостиной и прихожей сбоку от дверей — тогда они "удваивают" достаток и гармонию в доме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие тяжелые и острые вещи нельзя хранить в комнатах, чтобы дома царили согласие и благополучие. Их следует положить в другое место.