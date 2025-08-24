Первые бизнес-ланчи и изобретение легендарной котлеты: что ели в Киеве в начале 20 века (фото)

Состоятельные и не очень киевляне и гости столицы лакомились итальянской, французской кухнями, а также пили хороший кофе

За десятилетие до открытия первого киевского стадиона столица уже жила на европейский лад. На Крещатике и Думской площади открывались кафе и рестораны, где можно было отведать стерлядь, черную икру, фисташковое мороженое и ананасы. Их, к слову, выращивали рядом – в теплицах Белой Церкви, где еще в конце 19 века к столу графини Александры Браницкой подавали не менее 15 видов фруктов и ягод.

Меню ресторанов в Киеве было разнообразным и изысканным. Среди русской и французской кухни были заведения с польской, греческой, еврейской. Именно тогда, в начале 1900-х, в Киеве появился рецепт легендарной котлеты по-киевски. В 1937 году об этом блюде писали в газете в Чикаго.

Популярны были кафе. Ученый Владимир Вернадский в дневнике писал, что на Харьковском вокзале в "паштетной" смог перекусить кофе, сыром, олией и хлебом.

Кофе пили и в буфетах вокзалов, и в элитных кафе. Самым популярным стало "Семадени" на Крещатике, где к кофе подавали фирменные пирожные, миндальное драже, шоколадные таблетки, каштаны в сиропе, американские ананасы, различные сорта шоколада с альпийским молоком, эксклюзивные мятные леденцы с травами и т.д. Здесь часто можно было встретить Николая Лысенко с ананасами в сливках или Константина Паустовского с фисташковым мороженым.

Реклама "Семадени" 1913 года

Можно было отведать торты из мороженого, кофе и еще редкий в то время кефир. Для торжеств заказывали многоярусные торты причудливых форм с роскошной отделкой, сладкие корзины с цветами, а также пирамиды и букеты, сложенные из конфет.

"Семадени" на Крещатике

Более демократичный "Франсуа" на Фундуклеевской, 17 угощал горячими пончиками, фаворками (жареное печенье в виде бабочек) и марон гляссе (каштаны в сахарном сиропе), фруктами в сахаре и хорошим кофе.

Кондитерская "Франсуа" на Фундуклеевской

Тогдашние рестораны должны были иметь дополнительную опцию, кроме еды. Где-то это была свежая пресса, где-то — бильярд, а в кафешантанах — музыка. Кафе с живым пением были популярны и одними из первых ввели прообраз бизнес-ланчей. В кафешантане "Шато ле Флер" можно было приобрести месячный абонемент на обед из 3, 4, или 5 блюд. Этим пользовались купцы и работавшие рядом чиновники.

