Укр

Первые бизнес-ланчи и изобретение легендарной котлеты: что ели в Киеве в начале 20 века (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Марон гляссе можно было отведать во многих ресторанах
Марон гляссе можно было отведать во многих ресторанах. Фото Коллаж "Телеграфа"

Состоятельные и не очень киевляне и гости столицы лакомились итальянской, французской кухнями, а также пили хороший кофе

За десятилетие до открытия первого киевского стадиона столица уже жила на европейский лад. На Крещатике и Думской площади открывались кафе и рестораны, где можно было отведать стерлядь, черную икру, фисташковое мороженое и ананасы. Их, к слову, выращивали рядом – в теплицах Белой Церкви, где еще в конце 19 века к столу графини Александры Браницкой подавали не менее 15 видов фруктов и ягод.

Меню ресторанов в Киеве было разнообразным и изысканным. Среди русской и французской кухни были заведения с польской, греческой, еврейской. Именно тогда, в начале 1900-х, в Киеве появился рецепт легендарной котлеты по-киевски. В 1937 году об этом блюде писали в газете в Чикаго.

Популярны были кафе. Ученый Владимир Вернадский в дневнике писал, что на Харьковском вокзале в "паштетной" смог перекусить кофе, сыром, олией и хлебом.

Кофе пили и в буфетах вокзалов, и в элитных кафе. Самым популярным стало "Семадени" на Крещатике, где к кофе подавали фирменные пирожные, миндальное драже, шоколадные таблетки, каштаны в сиропе, американские ананасы, различные сорта шоколада с альпийским молоком, эксклюзивные мятные леденцы с травами и т.д. Здесь часто можно было встретить Николая Лысенко с ананасами в сливках или Константина Паустовского с фисташковым мороженым.

Реклама Семадени 1913 года
Реклама "Семадени" 1913 года

Можно было отведать торты из мороженого, кофе и еще редкий в то время кефир. Для торжеств заказывали многоярусные торты причудливых форм с роскошной отделкой, сладкие корзины с цветами, а также пирамиды и букеты, сложенные из конфет.

Семадени на Крещатике
"Семадени" на Крещатике

Более демократичный "Франсуа" на Фундуклеевской, 17 угощал горячими пончиками, фаворками (жареное печенье в виде бабочек) и марон гляссе (каштаны в сахарном сиропе), фруктами в сахаре и хорошим кофе.

Кондитерская Франсуа на Фундуклеевской
Кондитерская "Франсуа" на Фундуклеевской

Тогдашние рестораны должны были иметь дополнительную опцию, кроме еды. Где-то это была свежая пресса, где-то — бильярд, а в кафешантанах — музыка. Кафе с живым пением были популярны и одними из первых ввели прообраз бизнес-ланчей. В кафешантане "Шато ле Флер" можно было приобрести месячный абонемент на обед из 3, 4, или 5 блюд. Этим пользовались купцы и работавшие рядом чиновники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как раньше выглядели Золотые Ворота в Киеве. Архивный снимок показывает памятку к масштабной реконструкции в 80-х.

Теги:
#История #Киев #Ресторан #Кондитерская #Кофейня